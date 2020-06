Nicolás Gaitán se va del Lille y su futuro estaría en Boca o Benfica

19/06/2020 - 00:29 Deportivo

El futbolista argentino Nicolás Gaitán dejará de jugar en el Lille de Francia, tras no haber llegado a un acuerdo para extender su contrato que finalizaba el 30 de junio, y podría regresar a dos clubes en donde ya jugó, Boca Juniors o Benfica de Portugal, señaló durante la jornada de ayer la prensa europea.

Gaitán, de 32 años y que jugó en Boca 79 partidos entre 2008 y 2010, no llegó a un acuerdo con Lille y es jugador libre con la chance de firmar para el club que decida, señaló el diario deportivo español Marca.

“Estaba contento en el Benfica, me sentía muy cómodo en el club y me gustaría volver. Pero también me doy cuenta de que en el fútbol a menudo no es fácil hacer que las cosas sucedan”, dijo Gaitán en su momento cuando se lo consultó sobre un regreso al club de Lisboa, en donde jugó 253 partidos entre 2010 y 2016.

No obstante, Gaitán, quien también actuó en Atlético Madrid de España, Dalian Yifang de China y Chicago Fire de Estados Unidos, tiene una buena relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, quien podría tentarlo para que regrese al club.

En caso de volver a Boca, en donde ganó el torneo Apertura 2008 y la Recopa Sudamericana del mismo año, Gaitán se reencontraría con Lisandro López y Eduardo Salvio, quienes fueron sus compañeros en Benfica.

Marcos Díaz, ¿a Pumas?

El arquero Marcos Díaz no seguirá en Boca y Pumas de México aparece en su órbita.

“Ahora mi representante está estudiando ofertas. Sé que hubo algo de Leganés y también de Pumas, y del fútbol local con Huracán. Veremos lo que pueda pasar. Yo estoy tranquilo, entrenando para no perder ritmo, porque las circunstancias de la pandemia mundial no ayudan”, dijo el propio arquero de 34 años. Pumas volvió a entrenarse luego de tres meses de parate a raíz de la pandemia, y quiere reemplazar a Alfredo Saldívar porque no están conforme con él.