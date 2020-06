En Bandera piden a personas de Ceres que “se abstengan” de viajar a esa ciudad santiagueña

19/06/2020 - 01:10 Santiago

La duplicación de casos de contagios por coronavirus en Ceres que ascendió en dos días de 4 a 8 los infectados en esa ciudad santafesina, llevó a que la ciudad de Bandera en territorio santiagueño, pidiera a sus habitantes abstenerse de viajar a esa ciudad y a su vez, pidió a los vecinos de dicha ciudad santafesina que ‘se abstengan de venir a Bandera, hasta tanto se normalice la situación sanitaria’.

La medida, surge en un contexto en el cual el Gobierno de la provincia incorporó ferreos controles en los ingresos a Santiago, con el objetivo de preservar el status sanitario logrado hasta ahora por el cual no se reportan casos de Covid 19 a nivel local.

Con los 4 casos confirmados en Ceres, el subsecretario de Salud de la Provincia de Santa Fe, Guillermo Rajmil, confirmó que esa ciudad retrocede a la Fase 3 de la cuarentena. Esta situación agudizó la situación de alerta en la frontera sudeste de la provincia. Por ejemplo en Selva, primera ciudad sobre la ruta 34 lindante con Ceres, hay un estricto control de ingresos.

En tanto, en Bandera el intendente Guillermo Novara señaló en diálogo con EL LIBERAL que ‘nosotros tenemos un flujo muy importante con Ceres y con Tostado por cuestiones comerciales, médicas, o porque la gente de aquí se desplaza hacia esas ciudades como ellos hacia Bandera. Pero la realidad es que se les ha ido de las manos la cantidad de casos, el miércoles eran 4 y hoy -por el jueves- son 8 y lo que tratamos es impedir el contacto entre poblaciones’.

Entre Bandera y Ceres hay 150 kilómetros de distancia. Pero, en el medio está la ciudad de Tostado, a 70 kilómetros de Bandera, con la cual el flujo de personas es constante.

Puntualizó que el objetivo ‘es evitar que se propague la enfermedad y ser consecuente con las medidas que ha tomado la provincia en llevar adelante protocolos en los limites con las provincias vecinas para evitar que el virus ingrese. Hoy podemos garantizar que en Santiago no tenemos casos y la única forma que podamos contagiarnos es si el virus traspasa las fronteras’.

Agregó que ‘estos casos de Ceres nos condiciona mucho más porque hay una comunicación importante entre Ceres y Tostado, que está muy cerca de nosotros y la comunicación es muy fluída. Por ahí quizá viene gente de Tostado, pero no podemos saber si estuvo en Ceres antes o en Rafaela donde también está complicado’. Agregó que ‘esto nos obliga a tomar este tipo de medidas que no son simpáticas, no nos gustan, pero tenemos que pedirle ahora que por favor traten de ser conscientes y no vengan a Bandera’.