Los 5 libros "tabú" que recomiendan todos los multimillonarios: cuáles son sus secretos y cómo comprarlos baratos

Uno de los más notorios hábitos de millonarios como Bill Gates y Jeff Bezos es la lectura de varios libros por año. En esta ocasión, los millonarios “self-made” o que hicieron su fortuna empezando de 0 contaron cuál es su lectura preferida.

Tom Corley, escritor del libro “Rich Habits” o “Los hábitos de los ricos” estudió de cerca a 233 millonarios durante 5 años. “Riqueza, éxito, pertenecer a la clase media o ser pobre: todo tiene que ver con tus hábitos”, explicó Tom Corley en una entrevista a Business Insider.

Estos son los libros más comunes que los millonarios “self-made” leen

1. Cómo ganar amigos e influenciar a personas, del autor Dale Carniege. (How to win friends & influence from people). En Amazon, lo podemos encontrar por $71 en su versión Kindle.

Los millonarios leen biografías de personas exitosas: quieren saber sus historias de éxito, su trayectoria, cómo comenzaron y en qué fallaron. Estas historias actúan como mentores para estos magnates.

2. La biografía de Steve Jobs. Disponible en Mercado Libre a $900 o en versión Kindle a $545 pesos.

3. Delivering Happiness: ¿Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios? La historia de Zappos está disponible en Amazon para versión Kindle a $463 pesos. A través de Google Books, el libro cuesta $248,15.

4. Multimillonarios por accidente: El nacimiento de Facebook. Una historia de sexo, talento, dinero y traición, de Ben Mezrich.

5. Perdiendo mi virginidad de Richard Branson. Un libro sobre la perspectiva y la filosofía de negocios de Richard Branson: desde aerolíneas a negocios retail a servicios para novias. En Mercado Libre, el precio del libro es de alrededor $1700.

6. Hecho en America: Mi historia, escrito por Sam Walton, el fundador de Wal-Mart. La versión Kindle de Amazon del libro cuesta $815. En Mercado Libre, el libro está entre $1700 y $3000.

7. La bola de nieve: Warren Buffett y el negocio de la vida, escrito por Alice Schoeder. El libro cuenta la historia del hombre más respetado del mundo, Warren Buffett. En Mercado Libre el libro cuesta más de $6000.

Leer ciertos tipos de libros es algo que los millonarios hacen para incrementar su riqueza. “Todo lo que necesitas es 15 o 20 minutos para desarrollar conocimiento y mejorarte a ti mismo”. Según Tom Corley, leer 15 a 20 minutos al día mejora tu rendimiento diario: al tener más información, se busca ponerla a prueba.