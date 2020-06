Pennisi, “Vuelve” con un tema que revela “un amor que no fue”

19/06/2020 - 20:02 Pura Vida

Nahuel Pennisi no descansa. El músico bonaerense lanzó “Vuelve”, un adelanto del álbum que saldrá en agosto próximo. Además, el 10 de julio, vía streaming, brindará un show homenaje al trovador cubano Silvio Rodríguez.

Radicado en Tucumán, donde vive con su esposa Mayra Deleo y su hijo Mateo, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL para hablar de esta canción que compuso con Julio Reyes Copello y Mariana Vega.

“Lo hicimos hace más de dos años y recién arrancamos ahora con un videoclip muy atípico ya que lo hicimos en mi casa, en cuarentena”, destacó sobre el trabajo que compartió con el compositor colombiano y la escritora venezolana.

¿Cómo defines a “Vuelve”?

Es una canción de amor. Es una historia de amor que no fue. A todos nos llega el recuerdo de una historia de amor que vivimos en cualquier momento de la vida. Cuando realmente se acaba el amor, uno necesita como que vuelva esa persona. La historia cuenta eso y todo lo que significa un sentimiento así para nosotros.

¿Cuánta revelación de ese “amor que no fue” hay cuando expresas “Vuelve, vuelve, que este amor le quedaría grande al mar...?

En realidad, hay mucho de eso porque uno siempre tiene la ilusión de que, en este caso, la historia vuelve, la historia se pueda revivir, expresarle todo el amor que siente. También, de alguna forma, si las cosas se terminan, creo que el amor es lo que queda. Yo creo que los recuerdos también tienen mucho que ver. Si la persona no pudo volver queda ese recuerdo hermoso que, justamente, le quedaría grande al mar y que tiene mucha tela por cortar porque, también, uno tiene mucho que aprender de las historias que vive.

¿Qué es el amor y que representa para vos cantarle al amor?

Es el oxígeno que tenemos en lo emocional. Todo lo mueve el amor. Más allá de puntualizar, en general, el amor es algo profundo que nos permite hacer todo lo que hacemos. Uno ve un amigo por amor, uno tiene su familia y la quiere con mucho amor. Uno extraña, en esta cuarentena, a sus seres queridos desde el amor. A mí me gusta mucho poder cantarle al amor. La música aliviana las formas de poder expresar lo que uno tiene adentro, que a veces es muy difícil poder hablarlos, pero que cantada surge más natural.

¿Qué significó que Copello, quien compuso y produjo para Marc Anthony, Ricky Martín, Pablo Alborán y JLo sea tu productor y coautor?

Julio es un productor muy capo. Lo admiro y quiero mucho. De hecho, te cuento, además de “Vuelve”, en agosto vamos a sacar el nuevo disco que incluye un montón de canciones muy hermosas y también de la mano de Julio Reyes Copello. Es un placer trabajar con una persona de primera línea como es él. Julio me ha brindado muchos consejos. Para un músico es muy bonito aprender todo el tiempo de gente que también admira.

Con “Avanzar”, el año pasado, conquistaste Viña del Mar y se abrió una puerta internacional. ¿”Vuelve” va tras esa búsqueda?

“Vuelve” es un adelanto de lo que se viene. Y, justamente, lo que se viene, más allá de una canción, como obra completa, tiene una proyección internacional. Todas las cosas que vamos haciendo tienen como idea llegar al exterior, pero lo importante es identificarse con lo que uno hace. En ese sentido, obviamente, la música popular es lo que más me despierta. “Avanzar” me acompañó mucho desde lo que fue Viña del Mar y “Vuelve” vino para darle un comienzo a esta nueva etapa para compartir con la gente mis nuevas canciones.

¿Cuáles son las características que tendrá el nuevo disco?

Tendrá muchas vertientes: música popular y folclórica con canciones hermosas y letras emotivas. También tendrá versiones de algunas canciones que quiero mucho, hechas con un aire más latino, pero siempre con la impronta de uno. El disco me trae un montón de expectativas porque son un montón de sentimientos hermosos que he plasmado en este álbum. Lo hicimos con mucho amor. Ojalá que al público le pueda gustar y le pueda llegar. La música me va regalando distintos desafíos que no me espero.

¿Cuál es el desafío que te propuso “Vuelve”, en particular, y tu nuevo disco?

El desafío es poder acercarme cada vez más en lo que es la industria de la música, de poder tener un lugar cada vez más importante con lo que tiene que ver con el mercado de la música. Pero, principalmente, es un desafío para mí de superarme día a día. Cada disco es como la foto de ese momento y trato de estar a la altura. Uno intenta aprender todos los días. Las canciones del nuevo disco tienen un nivel de madurez un poco mayor que el disco anterior porque, obviamente, uno va creciendo, tratando de ir solidificando la propuesta. Se trata, precisamente, de desarrollarme más como artista y como persona. Identificarme todo el tiempo con lo que hago es el desafío que más me gusta, como también que mi música me refleje como persona, como ser humano.

¿Qué sensación te produce escuchar que todo en Pennisi es música?

Me emociona mucho porque, obviamente, es así. La música tiene mucho que ver en mi vida porque me saca lo mejor. Con la música saco afuera desde lo que tengo y desde lo que voy viviendo. Me siento muy enriquecido con las cosas que estoy aprendiendo. Poder vivir de y para la música es un placer muy grande. Ahora, no es solamente música sino también mi familia. En este tiempo he tenido un montón de cosas que fueron complementando más.

¿Cuál es tu mensaje sobre estos tiempos de coronavirus?

Le digo a la gente que se quede tranquila, que trate de relajarse, de ponerle paño frío a la situación. No digo de descuidarse y de que no piensen en esto. Mi mensaje es de tranquilidad y de conciencia. Si tenemos conciencia vamos a poder salir más rápido de esto. En este momento, lo más difícil que nos toca vivir es que esto nos termina sacando de la zona de confort, esa zona de confort donde estamos acostumbrados a tener todo al alcance de las manos. Hoy nos toca un desafío nuevo que es vivir y administrar las herramientas que uno tiene a mano.

Con la Orquesta Estable del Teatro Colón tocaste “Zamba de mi esperanza...”

Lo viví con mucha alegría. Fue un lindo reto que nos dimos porque lo hicimos a distancia, cada uno desde sus casas, con los celulares. Fue muy hermoso, y es una letra que en esto tiempos nos viene muy bien.

Lo popular y lo académico está en tu obra. La sencillez de tus canciones revelan la grandiosidad de tu ser. ¿Cómo se logra esto?

Desde siempre me gustó la música académica. Con el tiempo fui aprendiendo de esos artistas que terminan siendo populares por sus melodías, sus búsquedas y sus canciones. Tengo las ganas de poder ocupar los dos terrenos. Siento que pueden convivir y tengo el ejemplo claro de Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y de tanta gente que puede lograr eso. Lo que falta es equilibrio. Lo que queda es ir tratando de equilibrar todos los días con una propuesta más sólida en ese sentido para que puedan vivir esos dos universos musicales. Soy un músico que le gusta mucho la música y de disfrutar de su simpleza, de su complejidad, como también me gusta llegar al público.

“Silvio Rodríguez es una inspiración para mí”

Nahuel Pennisi homenajeará al cubano Silvio Rodríguez, el próximo 10 de julio, vía streaming, bajo el título “Gracias Silvio”. “Es una inspiración para mí desde hace muchos años. Lo admiro muchísimo. Escuchaba sus canciones desde chiquito a través de mi viejo que me daba un cassette de esa época. Siempre me emocionaron sus canciones. Ya hace tiempo que vengo haciendo un concierto tributo a él”, destacó Nahuel. Y agregó: “Ahora, con esta modalidad de streaming, tuve muchas ganas de poder hacer un concierto dedicado a él porque fue y es muy importante e influyente para mí carrera. Será el 10 de julio. Tuve el aval de Silvio. Me dijo que está muy contento con esta idea. Escuchó un par de versiones mías de sus canciones y le gustó también”.