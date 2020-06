Jorge Rial decidió no conducir “Intrusos” desde el piso de América para preservarse del coronavirus

19/06/2020 - 20:05 Pura Vida

“Yo soy una persona de riesgo y si a mí me agarra seguro voy a tener más complicaciones que cualquiera. Pero yo tampoco quiero poner en jaque a mis compañeros. Estamos en el canal desde el primer día que se desató la pandemia, haciendo el aguante y bancando a muerte. Yo me quedé unos días en mi casa y después vine porque no daba más, siento que tengo que estar. Me sentía invulnerable, decía ‘tengo que estar porque la tele se hace presencial’. ¿Y saben qué? No somos imprescindibles. Los imprescindibles son el personal de salud, la seguridad, el que maneja un bondi para llevarnos, esos son tipos imprescindibles de verdad. Si yo no estoy, no pasa nada. Lo único que traigo es entretenimiento, ¡que no es poco!, pero no es la vacuna contra el Covid”. Con ese descargo, Jorge Rial anunció que se quedará en su casa para evitar la propagación del coronavirus ante el resultado positivo de un técnico de América.

Y agregó: “Mis compañeros ya lo saben, pero tomé la decisión de guardarme en mi casa, por lo menos hasta fin de mes para ver cómo se desarrolla todo. Dejemos de creernos imprescindibles. Nuestro ego es enorme”.