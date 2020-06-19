×

CARTELERA TV | 20 de junio de 2020

A LAS 18 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

- 20:07 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.00 CINE. EL HOMBRE BICENTENARIO

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

15.30 CLUB 57

16.15 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE

18.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

19.45 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)

21.15 30 AÑOS DE RISAS JUNTOS

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.15 VER. VIDA EN RED

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. OLIMPICO

Más noticias de hoy

Lo último de País

Expertos aseguran que el medio ambiente podría...

Alerta: seis de cada diez chicos hablan con desconocidos por redes

El Gobierno da marcha atrás con la expropiación de Vicentin

Lo último de Santiago

¿Cómo estará el tiempo durante la jornada de...

El domingo no rige limitación departamental para circular

Fumigan el cementerio La Piedad por las visitas en el Día del Padre

Lo último de Política

El Gobierno extendió al 24/7 el plazo para renegociar...

En Santiago del Estero no se registraron nuevos contagios ayer viernes

Alberto Fernández: “Me da asco y vergüenza el espionaje ilegal”

Lo último de Deportivo

¿Se cae el pase de Lautaro Martínez al Barcelona...

Los dirigentes de AFA se reunirán con Ginés González

Los santiagueños Padilla y Figueroa esperan el permiso oficial para...