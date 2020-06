La Conferencia Episcopal recordó a Manuel Belgrano

19/06/2020 - 20:56 Santiago

La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó al general Manuel Belgrano en el mes en que se cumple el 250º aniversario de su nacimiento y el bicentenario de su muerte, que se conmemora este 20 de junio, Día de la Bandera.

“Fue el creador de nuestra Bandera y, por eso, en la fecha de su paso inmortal, conmemoramos el día de nuestra enseña patria, izada por primera vez el 27 de febrero de 1812. Es la Bandera que nos une y nos emociona, signo y símbolo de identidad, pertenencia y unidad como argentinos y ante el mundo”, dice el mensaje de la CEA, que destaca que “este prócer fundador nunca buscó su gloria”, sino que mantuvo un corazón humilde.

Así lo demuestran sus escritos de 1816: “Mucho me falta para ser un verdadero Padre de la Patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”.

Citando las palabras del entonces cardenal Jorge Bergoglio, el mensaje de la CEA recuerda que “Belgrano vivió en una época de utopías, estudió leyes en Europa y no sólo aprendió la disciplina que había ido a estudiar, sino que se interesó por el torbellino de ideas nacientes que estaban configurando una nueva época, en particular, por la economía política. Firmemente convencido de las más avanzadas ideas de progreso de su tiempo, no dudó en formar en su interior un proyecto: poner todo esto al servicio de una gran causa en su patria natal”.

En ese sentido, destaca su interés por el bien público y su temprana comprensión de que “la educación y aun la capacitación en las disciplinas y técnicas modernas eran una importante clave para el desarrollo de su patria”.

“Fundar escuelas es sembrar en las almas”, dirá nuestro prócer. El espíritu revolucionario de Belgrano descubrió rápidamente que lo nuevo, lo que podría llegar a ser capaz de modificar una realidad estática y esclerotizada, vendría por el lado de la educación. De este modo, promovió por todos los medios la creación de escuelas básicas y especializadas”.