Los santiagueños Padilla y Figueroa esperan el permiso oficial para entrenar

19/06/2020 - 23:13 Deportivo

Los jugadores santiagueños que integran el seleccionado argentino de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, Froilán Padilla e Ivan Figueroa, se mostraron a favor de que desde las autoridades nacionales se puedan aprobar las medidas protocolares para que los atletas paralímpicos regresen a los entrenamientos de manera normal.

Los deportistas se mostraron sorprendidos en que se haya habilitado solamente la semana pasado el trabajo libre de los atletas Olímpicos.

Para el defensor Froilán Padilla, quien se encuentra en estos momentos en Nueva Esperanza, la habilitación para poder entrenar bien es necesaria. “Sé que se presentó un petitorio con todos los protocolos en el Gobierno para que se habilite y se pueda trabajar en el Cenard, como lo hicieron los Olímpicos. Me parece que desde la Nación deberían haber habilitado tanto a los Olímpicos como a nosotros Paralímpicos. Creo que podrían haber pensado en nosotros también con todas las exigencias para poder seguir entrenando y estar en forma”, comentó.

En tanto que el delantero y goleador de Los Murciélagos, Iván Figueroa, manifestó que realmente le causó un poco de tristeza el saber que aún no están autorizados a poder trabajar. “Fue una sorpresa por ahí porque bueno autorizaron a unos deportes y a otros no. En Buenos Aires está complicado la cosa entiendo más que en el interior pero bueno, estaría bueno que podamos trabajar juntos en un futuro no muy lejano. Tengo entendido que todavía no se autorizó a los paralímpicos y ojalá cambie esto pronto por el beneficio del equipo”, indicó.

Enseguida los jugadores santiagueños contaron que están trabajando en sus casas como pueden, pensando en poder estar en forma para pelar un lugar en el equipo que representará a la Argentina en los Paralímpicos Tokio. El plantel hay 23 jugadores convocados, de los cuales quedarán 8 jugadores y dos arqueros para conformar los Murciélagos.

“Coqui” Padilla, quien vive hace 15 años en Buenos Aires, comentó que se encuentra en Santiago cumpliendo la cuarentana. “Estoy de visita en mi pago con la familia, y ahora cumpliendo con el protocolo. Pero también estoy entrenando a diario dentro del perímetro de mi casa. Apenas cumpla los 14 días, voy a poder ir a una cancha con los amigos a seguir trabajando. También estamos haciendo varios circuitos y trabajos específicos que nos dictan desde el cuerpo técnico por zoom. La idea es poder tener el permiso para entrenar bien con el equipo y llegar a Tokio bien preparados como se debe pensando en conquistar unas medalla”, aseguró.

En tanto Figueroa dijo que el esta cuarenta afectó mucho a todos. “Es cierto que con los entrenamientos nos manejamos con los profes por zoom, pero el estar parado casi 90 días complicó y bastante. No sólo en el aspecto físico que de a poco estoy tratando de ponerme en forma, sino también en lo psicológico. Además, nosotros tenemos también la responsabilidad de la familia. No es para nada fácil con esta pandemia del coronavius sobrellevar todo. Espero que pronto consigamos el permiso para entrenar bien, y que esto pase pronto para poder volver a la normalidad. Estoy entusiasmado con esta posibilidad que tengo de nuevo de llegar a Los Murciélagos y a otra cita paralímpica”, concluyó.