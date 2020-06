No responder los mensajes que dicen “hola” evitará el hackeo del servicio de whatsapp

20/06/2020 - 00:49 Santiago

En los últimos días, cientos de santiagueños se han visto perjudicados por hackers que se apoderaron de sus cuentas de whatsapp y la inutilizan, sin objetivos determinados hasta el momento, según el testimonio de personas que resultaron afectadas.

Los ciberdelincuentes utilizarían una modalidad que había sido advertida en otros países como España y también en otras capitales de la Argentina.

Claudio Arredondo, es uno de los santiagueños perjudicados, quien relató que todo comenzó cuando respondió un mensaje que sólo decía “hola” que le llegó de uno de sus contactos.

Claudio comentó, además, que afortunadamente, “hasta el momento”, no advirtió daños en otras de las aplicaciones que tiene en su teléfono celular, como home banking o sus cuentas de correo electrónico.

Carolina Piotti es otra de las afectadas, y a través de su cuenta de Facebook alertó y se disculpó con todos sus contactos, a los que sin quererlo también perjudicó.

“A mis contactos de teléfono si les llega un mensaje mío de whatsapp pidiendo un código, no lo contesten. Es un virus... que deshabilita el propio. Yo ya recuperé el mío. Perdón por las cosas que dicen mandé a los grupos”, se excusó.

Respecto de cómo sucedió el hackeo, Claudio Arredondo, le contó a EL LIBERAL :

“Me llegó un mensaje que decía sólo ‘hola’ de un amigo de la infancia, cuando lo respondí con un ‘hola, cómo andas’, me llegó otro mensaje en el que me decía ‘disculpá, acaba de llegarte un código de seis dígitos a tu teléfono, por favor pasamelo’, y efectivamente, vía SMS llegó el código, en mi caso, hice un print de pantalla y se lo reenvié, y ahí cayó mi sistema”.

Modalidad repetida

Dijo que esta modalidad (que coincide con el mensaje de Carolina Piotti), ya había sido utilizada en otros lugares. “En todos los casos es el mismo patrón”, alertó.

Si bien el hecho le había ocurrido a Claudio fue el domingo pasado, recién el jueves creció su preocupación, porque sus contactos comenzaron a llamarlo para avisarle que a raíz de un mensaje que les había llegado desde su cuenta de whatsapp, habían perdido la suya.

“Pensaba que el problema había quedado con ese episodio del domingo, pero muchos de mis contactos han comenzado a perder su whatsapp, y eso me preocupó mucho”, confesó.

Y enfatizó: “Lamentablemente yo fui una de las víctimas de este hackeo, y se han visto perjudicados también muchos de mis contactos y de otros grupos. Esto debemos pararlo de alguna forma porque si no, no hay forma de saber hasta dónde va a llegar esto”.

Admitió que al recibir el primer mensaje no tuvo ninguna duda, porque se lo había enviado un contacto muy cercano, y al pedido que supuestamente él le hacía le respondió con un print de pantalla.

“A la hora u hora y media, me di cuenta de que cayó mi whatsapp, y no entendía qué pasaba, hasta que comencé a investigar y hablando por teléfono con la persona que me pasó el primer mensaje, me comentó que lo hackearon, y después comencé a recibir llamadas de mis contactos que comenzaron a tener problemas por haberme contestado. Hasta el día de hoy sigo sin servicio de esta mensajería”.

Cómo cuidarse

Los expertos en seguridad informática sostienen que todo aparato conectado a internet es susceptible de ser hackeado. Pero, evidentemente, cuantas más trabas se le pongan a los ciberdelincuentes más fácil será que los datos estén a buen recaudo.

La primera recomendación parece obvia, pero todavía es un vector importante de ciberataques. Si se recibe algún enlace extraño o sospechoso, lo mejor es no abrirlo.

Tampoco se debe introducir ningún dato personal -ni por supuesto las contraseñas- desde una página que se envíe por WhatsApp de la que no nos fiemos. Puede tratarse de una campaña de “phishing” y robarnos las credenciales.

Para mayor seguridad, WhatsApp incluye entre sus funciones un sistema de verificación de dos pasos, que viene desactivado por defecto. Esta opción es muy interesante porque en el momento en el que se vuelve a registrar el número de teléfono móvil requerirá un PIN, para poder continuar con el proceso. Permitiendo, de esta manera, evitar que se “cuelen” extraños.