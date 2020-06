Ajustada victoria de los “Colchoneros”

20/06/2020 - 19:02 Deportivo

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone y con su compatriota Angel Correa ingresando desde el banco, venció hoy a Valladolid 1 a 0, en la continuidad de la 30ma fecha de la Liga de España, que lidera el Barcelona del astro rosarino Lionel Messi.

Vitolo (36m.St) anotó el único gol del partido en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde el "Atleti" fue local por primera vez desde que se reanudó la Liga luego del receso por la pandemia de coronavirus, y en el cual Correa ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo.

El equipo "Colchonero" había dejado atrás esta semana una serie de tres empates consecutivos con una goleada en Pamplona sobre Osasuna por 5 a 0, que ratificó hoy con una nueva victoria.

Espanyol, con el argentino Jonathan Calleri como titular y sus compatriotas Javier Vargas y Facundo Ferreyra ingresando en el segundo tiempo, perdió como local ante Levante por 2 a 1 y sigue último en las posiciones, incrementando el riesgo de perder la categoría.

El encuentro se jugó en el RCDE Stadium de Barcelona y los goles de Levante fueron convertidos por Borja Mayoral (14m.Pt), el macedonio Enis Bradhi (22m.St) y Adriá Pedrosa en contra (42m.St), mientras que para el equipo catalán había igualado David López (28m.Pt).

Calleri, ex All Boys y Boca Juniors en la Argentina, San Pablo (Brasil), West Ham (Inglaterra) y Las Palmas y Alavés (España), jugó los 90 minutos, en tanto que los argentinos Vargas (ex Vélez) y Ferreyra (ex Banfield) ingresaron en el segundo tiempo.

Athletic de Bilbao derrotó a Betis -con Guido Rodríguez- por 1 a 0, con gol de Iñigo Martínez (7m.Pt).

Getafe (Leandro Chichizola estuvo en el banco) igualó como local 1 a 1 ante Eibar, donde jugaron Esteban Burgos y Gonzalo Escalante (Pablo De Blasis no ingresó).

El nigeriano Oghenekaro Etebo (30m.Pt) adelantó a Getafe y empató el brasileño Charles (51m.Pt).

En los partidos jugados ayer se dieron los siguientes resultados: Granada 0-Villarreal 1; Mallorca 1-Leganés 1 y Sevilla 0-Barcelona 0.

La fecha se completará mañana con los siguientes partidos: Celta de Vigo-Alavés (9), Valencia-Osasuna (14.30) y Real Sociedad-Real Madrid (17).