Tiscornia y una inversión de hasta $50 mil: dólares, leche o productos de limpieza

20/06/2020 - 22:19 Economía

El economista Camilo Tiscornia, en diálogo con EL LIBERAL, se refirió a cuáles son las inversiones que desde su punto de vista se aconseja llevar adelante para intentar una cobertura ante la inflación, en un rango de montos que van desde los $30.000 a los $50.000.

En este sentido, indicó que “por los montos que hablamos, la inversión número uno si se puede es comprar los U$S200 mensuales que ofrece el mercado oficial, eso es lo primero, ahí ya se va a utilizar una buena parte de los $20.000 o $30.000 que una persona pueda tener como ahorro para invertir, así que esa es la mejor opción porque el dólar, el oficial es relativamente barato frente a lo que pueden ser los otros, el alternativo en la Bolsa o el Blue”.

Puntualizó además que “más allá de eso y con un monto tan pequeño como éste, lo otro es comprar bienes de consumo: Alimentos que uno pueda acumular como leche larga vida, enlatados, salsa de tomate, productos de limpieza. Ese tipo de cosas son una buena forma de ahorrar porque en algún momento la inflación también va a repuntar y va a ser bastante alta. Estas, me parece, que son las inversiones más sencillas”.

Otra alternativa para el inversor poco sofisticado en este contexto “son los bienes durables, desde electrodomésticos grandes (línea blanca) a productos de tecnología. Más interesante aún si se pueden comprar con planes de cuotas sin interés. Al cabo de algunos meses, ajustada por la inflación, esa cuota fija va a valer mucho menos”.

Añadió que “con un capital mayor el que tiene un ahorro en dólares, ya puede jugarse a comprar un auto, porque también se pueden vender los dólares más caros, porque bajó el precio de los autos en dólares. Después hay otras opciones más sofisticadas pero con un monto de $40.000 o $50.000 no hay mucho más. Un plazo fijo no es una buena opción, en todo caso hay que ir a un Fondo Común de Inversión, los títulos públicos son peligrosísimos en este momento. Por eso, me parece que lo más sencillo para un monto pequeño es eso, comprar los dólares en el mercado oficial, lo que se pueda y después, bienes de consumo que se puedan acumular, por ahí está la solución más sencilla”. l