Franco Coleoni: “Sentí una gran emoción cuando ascendió con Central”

Hoy es una fecha especial y no es para menos. Se festeja el Día del Padre en la Argentina y es el momento en que la familia aprovecha la ocasión para compartir y disfrutar de un sentimiento que va más allá del amor y el cariño que se siente por una persona que da todo en su vida. Y para homenajear a ese ser tan noble y gigante de corazón, EL LIBERAL habló con los hijos de aquellos papás que hicieron historia en el deporte de Santiago y que hoy se sienten más orgullosos que nunca por tenerlos, primero, como padres, luego como compañero, amigo y protector.

“Mi papá es un tipo bueno. Es exigente, sobre todo en las cuestiones laborales. Es de tener buenos valores y siempre nos pide que lo cuidemos a su papá. Nos reclama unión con mi hermano y que dejemos de lado las peleas. Es un padre muy cariñoso. Cuando nos acostamos los dos en la misma cama, me hace cariñitos en la planta de los pies y somos muy amigos”, expresó Franco Coleoni cuando pintó de cuerpo y alma al ex entrenador de Central Córdoba, Gustavo “Sapo” Coleoni.

Y para él, carga el orgullo de ser el hijo del hombre que llevó a los ferroviarios a tocar el cielo con las manos.

“Sentí una gran emoción cuando mi papá ascendió con Central Córdoba a la Primera de la AFA. Fui testigo de todo lo que trabajó y sufrió para que su equipo pueda alcanzar el objetivo. Yo tuve la suerte de acompañarlo en varios partidos, pero recuerdo uno en especial que fue con Platense. Era un equipo que jugaba bien y que lastimaba mucho, pero el planteo que hizo mi papá fue muy inteligente y las cosas salieron como él lo había imaginado o planeado”, comentó.

Y si hay algo que destaca Franco de su papá Gustavo es la manera en que desarrolla su trabajo como entrenador. “Hay actividades que hace que yo no me hubiera imaginado nunca en el fútbol. Los jugadores le responden y aparte les gusta lo que él les transmite en cada entrenamiento o partido”.

Central Córdoba se dio el gustazo de jugar la final de la Copa Argentina en Mendoza el año pasado y para Franco ese partido no lo olvidará jamás.

“Esa noche en Mendoza quería sacarme una foto con el ‘Muñeco’ Gallardo, pero era un poco complicado. Ahí se me ocurrió gritarle y decirle que era el hijo del ‘Sapo’ y cuando me iba yendo, se dio vuelta y me dijo: ‘Nene, nene... tu papá es un gran técnico’. Eso para mí fue como tocar el cielo con las manos. Se me infló el pecho de orgullo”.

Franco también dio sus impresiones sobre el significado que tuvo para él y su familia que Central Córdoba haya hecho historia en el fútbol santigueño con el ascenso a Primera.

“Para nuestra familia, Central Córdoba le permitió a mi papá consagrarse como técnico y le dio la posibilidad de mostrarse al mundo. Para nosotros, Central Córdoba fue lo más importante y mirá que en la familia somos muy hinchas de Talleres”, finalizó Franco, que además, recordó que cuando ascendió el equipo a la B Nacional, hubo un momento muy emotivo con su papá. “Nos abrazamos y lloramos juntos. hay un video sobre ese momento”.l