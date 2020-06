“Llevar este apellido fue siempre para mí motivo de orgullo”

21/06/2020 - 01:11 Deportivo

Gabriel Carrera, “Gabu” para los amigos, vive en Caleta Olivia, Santa Cruz, con su familia, ya alejado de las presiones de la alta competencia, pero siempre vinculado con el básquet, como una pasión heredada de su padre: el gran Roberto “Dupla” Carrera.

“Gabu” no había nacido cuando su padre se convirtió en ídolo de la provincia, al consagrarse campeón argentino de mayores en 1968, pero creció escuchando las hazañas del “Dupla”.

“Dupla es un padre ejemplar, siempre ha estado al lado nuestro. A los cuatro nos ha ayudado las veces que ha podido. Es un padre que nos quería tener a los cuatro hijos en su casa, que no salgamos. Siendo grandes, quería que sigamos viviendo con él. Llevar este apellido siempre fue para mí motivo de orgullo, porque todo Santiago lo quiere, le muestra su respeto como jugador, siempre lo están homenajeando, brindándole reconocimientos. Es algo importante llevar su apellido, porque hay que imitar su ejemplo. ¿Quién no quiere tener un padre famoso? Toda la vida fui feliz por tenerlo”, comentó “Gabu”, que tiene otros tres hermanos: Analía, Sergio y Alejandro.

“Gabu” logró trascender en el básquet y desarrolló una gran carrera deportiva, en la que se hicieron evidentes algunas semejanzas con su padre.

“Mi ejemplo fue siempre el carisma, tener compañeros, ayudar al equipo, tener buena relación con los técnicos, vivir lo ameno. Muchas veces me fijé en cómo hacía los movimientos de pie en la zona interior, su famoso gancho, cómo hacía las cosas dentro de la cancha. Le preguntaba cómo hacía para convertir tantos puntos y él me decía que siempre tenía un base que le cortaba el balón y él tenía buena condición atlética, más allá de su talento para definir. Entonces, hacía muchos goles en transición. Eso me gustó imitar. Siempre traté de superarlo, quería ser mejor que él para que se sienta orgulloso y para yo sentirme valorado por él”, comentó desde Caleta Olivia.

Ya instalado en la Patagonia, “Gabu” se convirtió en padre en el 2008 con el nacimiento de Luciano.

“Siempre seguí ese legado de ser como mi padre, de educar a mi hijo como nos educaron a nosotros, brindándonos con honestidad, humildad, sacrificio, con todos esos valores que gracias a Dios he podido educarme. Eso le transmito a mi hijo hoy, tratando de estar el mayor tiempo con él, debido a mi situación laboral, ya que estoy 12 horas en los campos petroleros. Aprovecho el tiempo para llevarlo a jugar al básquet, armé un club de básquet para él, lo llevo a Comodoro a jugar, viajo cuando puedo, todos los días que es necesario lo llevo que entrene en Radatil y Club Náutico”, reveló emocionado.

“Luciano tiene 12 años, es un chico interesante para el básquet, porque ya mide 1,85 metros y tener esa altura a esa edad es una condición muy buena. Ojalá siga creciendo, ojalá le siga gustando el básquet. Él no se quiere parecer a mí, se quiere parecer al abuelo. Eso me gusta”, concluyó emocionado. l