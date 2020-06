“Espero algún día poder devolverle todo lo que ha hecho por mí”

21/06/2020 - 06:24 Deportivo

Hernán Santillán se ha convertido en uno de los mejores ciclistas de la provincia y ese crecimiento se debe en gran medida al respaldo que recibió por parte de “Pichón”, su padre.

“Mi padre es una persona muy alegre, siempre está haciendo bromas, haciéndonos reír. Es una de las cosas que lo caracterizan. Es muy divertido, pero siempre recto, aconsejándonos de andar por el buen camino. Nos ha transmitido valores que nos caracterizan como buenas personas tanto a mis hermanos como a mí. Más allá de lo deportivo, rescato los valores que nos ha sabido transmitir para hacernos personas de bien”, comentó “Pichoncito”, en la antesala del Día del Padre.

“Ahora es muy familiero. Antes andaba mucho con el tema de bicicleta y generalmente los fines de semana se iba a competir. Y después, durante la semana, se tomaba su tiempo para entrenar, para estar con nosotros, compartir la comida”, agregó.

Hernán, hoy con 25 años, tiene gratos recuerdos de su infancia. “Cuando nací ya era ciclista. Inclusive, con 4 o 5 años, a muchas carreras lo sabía acompañar. En ese tiempo se corría en un circuito en Tucumán y me quedaba al lado del auto, en el costado del circuito, viéndolo cómo corría. Esa es una de las cosas que me quedaron grabadas de mi infancia. Ahí es donde ha nacido en mí la pasión por la bici”, indicó.

A modo de anécdota, “Pichoncito” no olvida un momento de alto voltaje emotivo que protagonizó su padre. “Entre tantas carreras, me acuerdo de una de las últimas Doble Frías en las que él participó. Si bien no ha tenido un buen resultado, porque quizá ya no entrenaba con la misma constancia y además corría con chicos más jóvenes. Llegó en el segundo grupo junto a Claudio Ocón. Lo hicieron tomados de la mano en la etapa de vuelta. Ese fue un momento muy emotivo para todos los que lo conocemos tanto a mi padre como a Claudio Ocón, que es uno de los referentes de la provincia. Tienen casi la misma edad y llegaron escapados. Fue un momento muy lindo. Toda la gente los aplaudió y los felicitó por haber andado muchos kilómetros en solitario”, indicó al borde de la emoción.

“Mi padre para mí es lo más importante que tengo, junto con mi madre. Yo sé que no se los puede tener para siempre, pero los disfruto al máximo cada día. Obviamente tenemos nuestras peleas porque no somos iguales, cada uno tiene su forma de pensar y de ser y tenemos nuestras discordias, pero lo solucionamos con una charla y un abrazo y pasan las cosas”, explicó Hernán.

“Pichón” se ha convertido en el entrenador de su hijo, pero su respaldo no termina ahí. “Yo comencé haciendo bicicross, pero ahora estoy haciendo ciclismo. Por suerte me está yendo bien, siempre siguiendo los consejos que me da. Si él no estuviera a la par mía no hubiese tenido los resultados que he tenido, que vienen siendo muy buenos. Él me dice cuánto tengo que andar en la bici, cómo tengo que correr, qué es lo que tengo que hacer en cada carrera para tener más chances de ganarlas. Es mi entrenador, director técnico y mi sponsor, porque siempre me ha bancado y le debo todo”, aseguró.

Por último, consultado acerca de qué le gustaría decirle en una jornada muy especial, respondió: “Que siempre voy a estar para acompañarlo y agradecerle por haberme dado tanto. Espero algún día poder devolverle al menos la mitad de todo lo que él ha hecho por mí, de haber gastado toda la plata en bicicletas y viajes para que pueda hacer lo que me gusta. Le deseo el mejor de los días a quien considero el mejor padre del mundo”.l