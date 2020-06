FÚNEBRES | 21 de junio del 2020

21/06/2020 - 02:10 Funebres

- Clemente Gómez (La Banda)

- Humberto Francisco Ybáñez

- Segunda Natividad Coronel

- Regina del Carmen Gerez (Santos Lugares)

- Marcela Alejandra Fontela de Izaguirre

Sepelios Participaciones

ARAGÓN DE JIMÉNEZ, SANDRA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. La dirección del Jardin Municipal N° 15, personal docente, administrativo y maestranza acompañan y participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra compañera de trabajo Romina Aragón y de la mamá de la alumna Francesca Jimenez. Elevan oraciones en su memoria.





CORONEL, SEGUNDA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. Sus sobrinos Esther Gramajo y Pedro Peralta, sobrinos nietos Marines, Ramón, Pedro, Marisel, sus sobrinas Rosa Gramajo y sobrinos Guillermo, Silvia y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Sumamao. Serv. realizado por Emp. Abraham Gubaira S.R.L. para Caruso Cia. de Seguros.





DIÉGUEZ, RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/6/20|. Aldo Roberto Sialle, Mamily Avido de Sialle, sus hijos y sus respectivas flias,participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.





DIÉGUEZ, RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/6/20|. Hugo Mansilla, Teresa Duaip e hijas participan su fallecimiento y acompañan con mucho dolor a su esposa Coqui y a sus hijos Ramón, Verónica, Cecilia, Gabriel, Rodrigo, María de la Paz y demás familiares.

DIÉGUEZ, RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/6/20|. Norah Agüero E. de Rizo Patrón, sus hijos Enrique y Ximena, hijos políticos Mariela Elías y Cristian Pita, sus nietos Amir y Maura participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DIÉGUEZ, RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/6/20|. Juan Carlos Guzmán y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

DIÉGUEZ, RAMÓN Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/6/20|. Leopoldo David, Claudia Gimenez y sus hijos Federico y Virginia participan con profundo dolor el fallecimiento de Ramón Dieguez y elevan oraciones en su memoria.





DONZELLI, VICTORIA TOMASA (q.ep.d.) Falleció el 19/6/20|. Sus hijos María Victoria, María Rosa, Ariel, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.





FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Su esposo: Martín Izaguirre, sus hijos: Martín, Francisco y Facundo Izaguirre, sus hijas pol.: Luciana, Aldana y Belén, sus nietos: Denicio, Alfonsina, Baltazar, Salvador y Sebastian, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Agustín Rímini Olmedo, María Isabel Carol Posse, sus hijos y nietos participan con dolor y acompañan a su familia.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia en este doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Rafael Vaca, Elena Cianferoni y sus hijos Diego Vaca, Pablo, Aldana y Nicolás participan con mucho dolor y acompañan el fallecimiento de su consuegra Marcela. Elevan oraciones en su memoria.





FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Rodrigo Posse, Agustina Ordóñez Beltrán, y sus hijos Estanislao y Lisandro acompañan a la familia Izaguirre ante tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones en su memoria. "Que brille la luz que no tiene fin".

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Con todo el dolor te despedimos querida amiga. Siempre te recordaremos. Carolina García Zavalía, Castor López y flia. Elevan oraciones en su memoria.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Tus amigas de los jueves te despiden queridísima amiga. Te queremos y extrañaremos mucho. Isa, Uky, Chiqui, Elena, Pikina, Aurora, Gorda, Luisa, Susana, Susanita y Carolina.





FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Las amigas de su mamá Yiya: Zuzuca Blanes, Graciela Moreno y Karina Catan y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Conrado Alcorta y Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y a toda la familia en este momento de profundo pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. María Luz, Carli, Lucia, Lucas, Milagros, Santiago, Gonzalo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Fallecio el 20/6/20|. Te recordaré con el mismo amor que me supiste regalar, de alma a alma te abrazo y te siento. Maxi Molejón. Tu ahijado.





MARTÍNEZ MARCOS, LUIS ALBERTO (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. Favián Hoyos, participa con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Augusto y Dra. Paula Martínez. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MARCOS, LUIS ALBERTO (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. Favián Hoyos Negocios Inmobiliarios. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Personal de Inmobiliaria Favián Hoyos acompañan en el dolor a toda la familia. Rogando oraciones en su memoria.





OSORIO, ANTONIO NORBERTO (Monti) (Comodoro) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 19/6/20|. Su prima Zulema Elisa Abalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela y Matias Calabrese y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OSORIO, ANTONIO NORBERTO (Monti) (Comodoro) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 19/6/20|. Sus primos Raúl E. Abalos Gorostiaga, su esposa Diana Lia Dhers y sus hijos Raúl, Lucila, Gonzalo y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





OSORIO, ANTONIO NORBERTO (Monti) (Comodoro) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 19/6/20|. Sus amigos de toda la vida Tessey y Jorge Calvo Vozza y sus respectivas flias., despiden con cariño a Monti, y acompañan a la querida Mariel, a sus hijos,nietos y flias., ante tan irreparable pérdida.

OSORIO, ANTONIO NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 19/6/20|. Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Ábalos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima María Elena y familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

YBÁÑEZ, HUMBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. Su esposa, hijos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad a las 9.00 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Recordatorios

AGÜERO, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Feliz Dia Pa: Ya hace 4 años de tu partida y cuanta tristeza de no contar con tu presencia, ya descansas en la Casa del Señor por tal motivo elevamos una oracion y brille la luz que no tiene fin. Por siempre Chuly. Su familia.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Papi, hoy te recordamos en tu día. Tu impronta y tu ejemplo de bien, es difícil de olvidar. Te llevamos siempre en nuestros corazones. Gracias por todo el amor brindado. Vivirás eternamente en el recuerdo de tu esposa Teresa, tus hijos Mercedes, Anita y Martín con sus respectivas familias. Rogamos oraciones en su memoria.

BÓRQUEZ, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/82|. Querido papá, hace treinta y ocho años que el Señor te llamó y aún tu recuerdo permanece vivo en nuestras memorias y corazones. El amor y entrega por tu familia jamás lo olvidaremos. Que tu alma descanse en paz junto a nuestra madre y demás familiares. Vivirás en el recuerdo de tus hijos. Teresa Borquez de Auat, José y Julio Borquez con sus respectivas familias, ruegan oraciones en su memoria.





JUÁREZ, LUIS AMABLIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Qué difícil es recordarte, sin que nuestros ojos se llenen de lágrimas, sin que nuestros corazones se sientan oprimidos. Dejaste tantos bellos momentos en nosotros, que, aunque pasen los días meses, años, siempre estarás presente en nuestras vidas. Te amamos Papá. Tus hijos, nietos, hermano y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

JUÁREZ, LUIS AMABLIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Padre, te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia, ha sido un regalo para los demás. Tu amor, tu bondad y tu cariño, ha hecho crecer y fortalecer la obra que sembraste. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó, dándonos la vida y luchando para que nada le faltará a tu familia. Siempre, te recordaremos con orgullo y seguirás dentro de nuestros corazones, aunque estés allá en el cielo, donde podrás descansar en paz. Tus hijos Rubén y Alicia que te amarán por siempre.

JUÁREZ, LUIS AMABLIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/20|. Sus vecinos y amigos: Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Raúl y Natalia e hijos: Santiago, Daniel e Iván; Ramón y Lucía e hijos: Maxi, Jonás, Nahiara y Micaela, Domingo Abdulajad y Fernanco Juárez y flia., participan y recuerdan con mucho cariño al querido Negro Juárez y acompañan a su flia., en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.





SALAZAR, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/94|. Hoy en el Día del Padre, no le pude buscar un regalo para el hombre que nos dio junto a mi madre los valores y principios de la vida. Solo elevo una oración al Altísimo para que por su infinita misericordia lo lleve a su lado. ¡Feliz Día del Padre para usted y mi hermano que están con Jesús. Usted fue y será un gran ejemplo para mí y sus nietos! Lo amé y lo amo.





VILLAVICENCIO DE VALDEZ, ANTONIA R. - VALDEZ, RAMÓN O. (q.e.p.d.) Fallecieron el 21/6/05 y 5/3/17|. Al cumplirse 15 años de su fallecimiento y en el Dia del padre, los recuerdan con mucho cariño sus hijos Analía, Fito y Soledad y sus nietos Juan Carlos, Nicolás, Ignacio, Juan José y Martina Alejandra. Oraciones en sus memorias.

Sepelios Participaciones

GÓMEZ, CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Sus hijos Néstor, Carlos, Ariel y Claudia, hijos polit. Ale, Marga, Ivana, Reyna y Carlos, nietos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de La Misericordia. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. - NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Recordatorios

BARRAZA, ANDRÉS MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/20|. Un dia, una fecha, nunca olvidaré del viaje inesperado al más alla mi querido compañero de toda una vida, estarás siempre en mi corazon, hermoso recuerdos que perdurarán por siempre hasta volvernos a ver. En el campo Santo donde tu descansas está rodeado de arboles y un pastoreo verde que da paz y yo como hija apostólica le ruego al amado Padre que descanse en paz. Al cumplir un mes de tu partida. Tu esposa Zulema Lami, tus hijos Héctor, Mary, Andres, nueras Silvia, Zulema, sus nietos Martín, Andrea, Rodrigo, Maximiliano, Fernando, Benjamin, su nieto politico Amado y su bisnieto Lorenzo te llevaremos por siempre en nuestros corazones.

GUZMÁN, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/96|. Quien pudiera contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia, quien pudiera medir la altura del cielo, la extensión de la tierra; la inteligencia es el material de la sabiduría... Solo Dios lo puede? Dios mío ya no puedo contar la arena, ni tampoco las gotas de la lluvia? Pero si puedo contar...el vacío y el profundo dolor que deja la partida de un ser querido, como fue mi padre: Un hombre humilde, bueno me dejó como herencia la honestidad, el respeto, a transitar el camino correcto a seguir adelante. Por eso en este día tan especial, la tristeza me invade el alma al no poder decirte (Te quiero papá, te quiero). Tu hija Marga.





Sepelios Participaciones

GEREZ, REGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Su hermana Rosa, sus hijos Julio, Mario, Estela, Llamil, César, sus nietos Natalia, Vanesa, Angélica y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. De Sto. Lugares a hs 9. Casa de duelo Stos. Lugares. SERV. ORG. ANOTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GEREZ, REGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Empresa Org. Antonio GUbaira Hnos. acompaña a familiares con profundo dolor

GEREZ, REGINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Chino Gubaira y familia acompañan con profundo dolor a la familia Gerez- Banega.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Su esposa Ramona, Hijos Ramon y Carlos, h.pol, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 en el cementerio CRISTO REY ( LORETO ). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.