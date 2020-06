Marrale: “Hay algo nuevo que nos atraviesa a todos”

21/06/2020 - 20:43 Pura Vida

El parate que ha impuesto la pandemia a empujado al actor Jorge Marrale no solo a experimentar situaciones inéditas en el plano artístico, sino también en el personal.

“Es un momento raro para todos”, dijo en diálogo con EL LIBERAL , y agregó: “Todos estamos descubriendo un nuevo compartir con nosotros mismos, con cosas que nos pasan que son inéditas, que no teníamos idea de que nos podían pasar. Entonces, hay algo nuevo que nos está atravesando a todos, que es una especie de reconexión con uno mismo, con su interioridad, con su historia, con sus soledades, con sus compañías, con lo que añora, con lo que fantasea hacia el futuro, pero como si estuviéramos en una cámara sin demasiada capacidad de salida, muy adentro”.

Al hablar sobre esa interioridad que experimenta la mayoría, Marrale usó la metáfora de las muñecas rusas, las “mamushkas”.

“Yo siento que la cuarentena es como las muñecas rusas, en donde hay una muñeca grande que conserva a tantas otras... Todos estamos redescubriendo y reconociendo este mundo nuevo de la cuarentena con todo lo que tiene un hecho dramático como éste, porque es un hecho dramático la pandemia”.

Usando la metáfora de la “mamushka”, ¿con qué interiores suyos se ha ido encontrando?

Uyyy, son todos humanos, no tenemos otras experiencias que las humanas y en eso somos todos comunes, todos estamos atravesados. Yo estoy conviviendo con mis dos hijos menores, con lo cual estoy recomponiendo con ellos, reconstruyendo el vínculo. Yo no vivo cotidianamente con ellos, y desde el 7 de marzo estamos juntos. Volver a estar con ellos en la casa primera también ha sido para mí un movimiento externo e interno muy fuerte. Me resignifica a mí como padre viendo en qué situaciones están, viendo cómo estudia uno, cómo se angustia porque no puede salir el otro, o quién se ocupa de cocinar y qué. Reconsidero muchas cosas. Y en lo mío, en lo personal, me conecto mucho con mi vida, con lo que soy, de qué estoy hecho en la cuarentena, de qué está hecho cada uno, con qué misterios...

¿De que está hecho usted?

De lo que estás hecha vos, de lo que estamos hecho todos, estamos hechos de emocionalidad, de necesidades, de vulnerabilidad, de amor, estamos hechos de vínculos, de contacto, por eso extrañamos tanto. Somos seres de contacto, y la pandemia nos enfrenta a un mundo que parecería ser que intenta manifestarse y comunicarse por las pantallas. Y las pantallas nunca van a poder corrernos del contacto, del abrazo, de la caricia, dejaremos de ser esta especie si eso sucede, porque estamos hechos esencialmente del contacto. No tenemos otra forma, somos seres sociales, por eso en este momento tan duro y tan complejo para nuestro país, que viene de un momento duro económico y social, es una gran oportunidad de mirarnos, de reconocernos, de bajar el odio, las disputas que no tienen sentido, de acercanos más y mirarnos como seres necesitados de cariño, de respeto, de una mirada más profunda sobre la vida; sobre para qué estamos, para qué pasamos por este mundo.

La caída de la industria audiovisual obliga al impulso de una Ley de Fomento que se traduzca en fuentes de trabajo

Además de actuar, Jorge Marrale preside la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (Sagai) y desde ahí desarrolla acciones para que se fomente la cultura y se estimule la producción de la industria audiovisual del país, en franco descenso durante los últimos años.

“Estamos trabajando mucho para ver cómo podemos recaudar más para repartir más. Estamos viendo cómo hacemos con las plataformas que con la pandemia, se expandieron”, señaló Marrale sobre el trabajo que desarrolla Sagai y que se ha vuelto más duro a raíz del cese laboral de productoras a raíz de la cuarentena.

Y explicó: “Sagai es una sociedad de gestión que recauda por la obra audiovisual, o sea que no recaudamos por el teatro, recaudamos por el cine, la TV, y está todo parado. Pero además de que está todo parado, en los últimos años, todo lo que es la producción audiovisual en la Argentina ha decaído muchísimo, con lo cual el trabajo ha caído muchísimo también”.

La depresión de la industria audiovisual quedó en evidencia con la cuarentena, tiempo en el que solo una ficción nacional estaba al aire, y sufrió un final abrupto porque no se pudieron continuar con las grabaciones.

En ese contexto, Marrale remarcó: “En verdad, si toda la industria, la TV, el cine, los actores, los sindicatos, no nos ponemos de acuerdo en tener una industria pujante con una Ley de Fomento real, va a ser difícil levantar la cabeza, porque es doloroso ver cada vez más cómo la obra extranjera penetra en la Argentina, y lo poco que se puede ver de material producido en nuestro país”.

El prestigioso actor espera que el Estado sea consciente de la necesidad de fomentar la inversión en la industria del arte, algo que durante la pandemia se ha consumido mucho más que en cualquier otra época.