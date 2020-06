Entre lágrimas, Lola Latorre admitió que sintió que lo de su padre fue “traición”

21/06/2020 - 20:57 Pura Vida

“La verdad es que no lo hablo mucho. No sé si fue un enojo, sino que fue una traición. Me sentí traicionada como hija. Papá siempre fue un ídolo para mí y todo eso fue lo peor que me pudo haber pasado. Hoy en día me cuesta un montón la relación. No tengo una muy buena relación con él. Pero intento cada día tratar de olvidarme y superar eso que me cuesta todos los días”. De esa manera, Lola, la hija del ex futbolista Diego Latorre se refirió durante su paso por el programa “PH: Podemos Hablar” al episodio que trascendió en los medios en 2017 y que vinculó a su padre con Natacha Jaitt.

Por otra parte, confesó que su madre Yanina le enseñó a salir adelante. “A ser fuerte y que estas cosas no hay que normalizarlas, pero pasan. Y cuando pasan... él sigue siendo mi papá, la verdad, y no me puedo olvidar de eso. Me dio un montón de cosas a pesar de todo lo que pasó y no me puedo olvidar de eso”, explicó.

Y agregó: “Yo lo amo, pero esto para mí fue... me rompió el corazón. Y hoy en día sigo como enojada, frustrada. Hay veces que estoy re bien y lo miro, me acuerdo y digo ‘no’, ¿entendés? Sé que es bueno siempre dar segundas oportunidades, segundas chances. Pero bueno, me cuesta”.