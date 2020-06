Díaz, el tercero de mayor permanencia en el plantel de Central Córdoba

21/06/2020 - 21:35 Deportivo

En Central Córdoba se producirá una renovación importante esta temporada. Con la llegada de Alfredo Berti como nuevo entrenador, y Alexis Ferrero en el rol de mánager, son catorce los jugadores que dejarán la institución después del 30 de junio.

Entre los que interesan para seguir está Cristian Díaz, que de llegar a un acuerdo se convertirá en el tercer futbolista de mayor permanencia en el plantel, después del santiagueño Cristian Vega y el paraguayo Hugo Vera Oviedo.

“En primera medida se comunicó Alexis Ferrero y me contó sobre el interés de mi continuidad. Seguramente los directivos están manejando eso con mi representante”, comentó el lateral derecho sobre su futuro, en una charla con EL LIBERAL .

“Kichu” llegó al Ferroviario a mediados del 2017, luego de que el equipo dirigido por Gustavo Coleoni descendió al Federal A. En tres años, jugó en tres categorías diferentes (Federal A, B Nacional y Superliga) con Central y logró dos ascensos.

“Al parate lo estoy viviendo con incertidumbre, igual que todos. Pero lo positivo es que puedo disfrutar de la familia. Y obviamente también estoy entrenando para cuando regrese todo”, dijo sobre la cuarentena que ya parece eterna.

Más allá de esa incertidumbre y las ganas de que la pelota vuelva a rodar, Cristian no ve prudente acelerar un retorno. “Creo que sería poco prudente hacerlo en este momento por lo que uno ve, que está habiendo muchos contagios en estos últimos días. Si bien hace mucho que ya estamos parados, creo que deberíamos aguardar un poco más por como se está dando esto de la pandemia, que nuevamente hay muchos contagios. Creo que uno tiene que pensar primero en su salud”, concluyó el lateral derecho.

Con Berti como DT, “Kichu” hizo su único gol en Primera División

Cristian Díaz ya fue dirigido por Alfredo Berti, a quien volverá a tener como DT en Central Córdoba, siempre y cuando las negociaciones sobre su continuidad lleguen a buen puerto. “Kichu” coincidió con Berti en Newell’s Old Boys (2013/14) y en ese lapso el defensor convirtió el que hasta aquí es su único gol en Primera División.

El 6 de marzo del 2014, por la sexta fecha del Torneo Final, Díaz marcó el tercer tanto en el 4 a 1 sobre Vélez, en el estadio Marcelo Bielsa. Cristian recuerda ese gol a la perfección: “Eso no me olvido más. Después de una sucesión de muchísimos pases, termino haciendo una pared con Figueroa. Víctor me devuelve un pase picándola y yo entro en diagonal al área, entre el lateral y el central, y defino antes que pique”.

La particularidad de ese partido fue que tres de los cuatro goles de la “Lepra” los hicieron defensores: Díaz, Heinze y Casco. El restante fue de Figueroa. Tan solo 16 días después de ese partido, “Kichu” fue titular en el 0-0 ante Argentinos Juniors, último cotejo de Berti como DT de Newell’s. Entre torneo Inicial y Final, fueron 13 los partidos que jugó Díaz con Berti (12 de titular). Tuvo 980 minutos en cancha.

“Con Berti tuve una relación normal como con cualquier DT. Él agarró el equipo luego de la partida de Martino así que siguió la misma línea, La de jugar con la tenencia de la pelota, pero siempre buscando el arco rival”, dijo.

“Kichu” se entusiasma para lo que viene: “Me genera expectativa porque hay muchos chicos que se fueron y él dio el OK para que yo continuara. También el hecho de que me conozca porque sabe lo que puedo rendir”.