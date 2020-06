Intentó cortarle el cuello a su ex, ella se cubrió con una mano que terminó ensangrentada

22/06/2020 - 00:03 Policiales

“Si vos no estás conmigo, nadie va a estar con vos. Primero te mato, porque ya no me importa nada”, advirtió enfurecido un vecino de La Cañada a su ex pareja, a quien cortó un dedo de la mano derecha mientras le apoyaba un cuchillo en el cuello con intenciones de asesinarla.

La investigación recayó en órbitas de la Comisaría Nº 24, de La Cañada, departamento Figueroa, tras el grave incidente que estalló el sábado a las 23.30 en el Bº Los Colonos.

La denuncia fue refrendada por una mujer de apellido Lescano, de 32 años, en contra de su ex pareja, Guillín, de quien se separó meses atrás, poniendo así fin a una convivencia de dos años.

Hartazgo por celos

“Me hartó con sus celos. Siempre que tomaba se emborrachaba y me celaba con cualquiera que esté en casa”, relató la víctima en la policía.

“Llegó a pegarme hasta frente a mi hija”, aseguró Lescano agobiada a los policías.

Ya separados, Guillín le habría enviado un mensaje. “Necesito retirar ropa que tengo en tu casa”, escribió Guillín. “Venite a las 17”, habría respondido la mujer. “Yo trabajo en una finca hasta las 18. No quería verlo, por eso le di ese horario”, explicó Lescano a los uniformados.

Amenazas

Guillín no pasó por su ropa. Cuando Lescano ya estaba de regreso mandó otro mensaje anunciándole que pasaba pronto. Como la ex pareja le dijo que no, se puso más furioso de lo habitual y le envió varios amenazas.

Lescano salió a la calle y llamó a su vecino porque empezó a tener miedo. El hombre pasó a buscarla y salieron caminando hacia su casa, pero ya era tarde. Detrás llegó corriendo Guillín, bramando odio e insultándola.

“Hdp, así te quería encontrar”, fue el insulto introductorio. Llegó y tomó del cuello a Lescano y cayeron al asfalto. En el piso, comenzó a patearla y asestarle trompadas, mientras la insultaba con palabras irreproducibles.

“Viene la policía, he perdido todo y ahora ya no me importa nada”, gritó y le cortó un dedo

Con Lescano en el pavimento, cubriéndose con las manos el rostro, Guillín habría acentuado la agresión con múltiples patadas.

Su amigo intentó defenderla y Guillín extrajo de su ropa un cuchillo tipo Tramontina. “Te voy a hacer m... así que ni se te ocurra meterte”, lo habría amenazado.

Así, tuvo a la víctima a su antojo, trascendió.

“Tuve miedo, así que le dije que se tranquilizara y que iría con él”, profundizó la damnificada ante la policía.

Guillín no le creyó nada. La tomó por la espalda y Lescano sintió que la había hincado a la altura de la cintura.

“¿Qué me hiciste que me quema, me duele?”, preguntó la víctima al agresor.

“Si no estás conmigo, nadie va a estar con vos. Primero te mato hdp. Si tengo que matar no me importa”, le gritó.

El paso fortuito de una camioneta desconcertó a Guillín y Lescano le dijo: “Es la policía; dejame que me vaya”.

“Ah bien, ahora he perdido todo, ya no me importa nada”, bramó Guillín.

Al instante, colocó el cuchillo en el cuello de la mujer. Como ella tenía la certeza que no se detendría, puso una mano debajo del cuchillo para evitar que la degollara. A él pareció no importarle, porque apretó con fuerza el cuchillo, a tal punto que le cortó un dedo de la mano derecha. Entonces sí arribó un patrullero y Lescano comenzó a correr y gritar con suma desesperación.

Los policías persiguieron a Guillín y lo redujeron a 50 metros.

La víctima tiene un corte en el dedo y en la espalda, pero está fuera de peligro.

La fiscal Norma Matach lo imputó por lesiones y está aprehendido.