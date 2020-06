A 34 años de “la mano de Dios” y del gol más lindo en la historia de los Mundiales

22/06/2020 - 08:22 Deportivo

Héctor “Negro” Enrique, quien “asistió” a Diego Armando Maradona en la previa del “gol de todos los tiempos”, rememoró la previa de la obra del “10”, a 34 años del histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial de México.

“Después de mi pase, que tuve la suerte de dárselo, Diego recibió, giró y encaró. Yo sabía que terminaba en gol porque no había forma de pararlo. Los ingleses querían pegarle patadas, pero cuando se la tiraban, ya no estaba más. Fue el mejor de la historia de los mundiales”, recordó Enrique, uno de los tantos testigos directos del “mejor gol de la historia de los mundiales”.

“Fue un partido duro que se definió con dos genialidades de Maradona: el primero con la ‘mano de Dios’ y el segundo con toda su magia impresionante”, agregó el “Negro”, el jugador que “asistió” al capitán argentino en el “gol de todos los tiempos”.

Hoy se cumplen 34 años del histórico y simbólico triunfo de Argentina sobre Inglaterra (2-1) en los cuartos de final del Mundial de México y Télam recopiló el testimonio de los testigos directos de aquel partido disputado en el estadio Azteca de la capital mexicana.

Desde el “Negro” Enrique y Julio “Vasco” Olarticoechea, quienes estuvieron adentro del campo de juego, pasando por Galíndez (masajista del plantel), Rubén Moschella (empleado de AFA), Fernando Signorini (preparador físico personal de Maradona), hasta los periodistas Víctor Hugo Morales, Juan Manuel Pons y Roberto Leto, quienes lo vivieron en la tribuna.

Además, también participa Raúl “Pistola” Gámez, protagonista de una memorable pelea contra los hooligans ingleses en la previa del partido.

“Yo no fui con la barrabrava, fui solo y paré en el predio de América con el plantel, por mi amistad con el cuerpo técnico. Me acuerdo que fue un partido lleno de emociones y de trompadas. En ese momento, yo pensaba erróneamente que estaba defendiendo a mi país”, recordó, con algo de vergüenza, el ex presidente de Vélez.

Durante el testimonio, Moschella, histórico empleado administrativo de AFA, también relató la anécdota de la camiseta azul que el seleccionado argentino consiguió a pocas horas del inicio del partido.

El material también cuenta con el testimonio del periodista Víctor Hugo Morales.