Facundo Campazzo y el salto a la NBA: “Mi cabeza está en conseguir otro título junto a mis compañeros”

22/06/2020 - 00:55 Deportivo

El cordobés Facundo Campazzo afirmó que en la actualidad “sólo piensa” en conseguir otro título con el Real Madrid, y no en pegar el salto a la NBA.

“Me siento muy bien aquí. Cumplí ayer 250 partidos con el Real Madrid y siempre me he sentido valorado y respetado por este club; eso es lo que más feliz me hace”, señaló Campazzo.

El base cordobés brindó una conferencia de prensa en la previa al partido que Real Madrid sostendrá hoy ante el Valencia por la Fase Final de la Liga ACB.

“Ahora mi cabeza está en conseguir otro título junto a mis compañeros. He ido mejorando como jugador desde que llegara al equipo y el Real Madrid demanda dar el 100%. Me siento con confianza y bien, tanto en lo físico como en lo mental”, afirmó el talentoso base armador cordobés.

Mentalidad

Cuando se le preguntó con respecto al equipo y el torneo, Campazzo señaló que “cuando te estás jugando un título como éste, el Real Madrid saca su mentalidad ganadora”.

Por último, comentó: “En cuanto a la energía estamos bien y podemos afrontar estos torneos hasta el objetivo final de la mejor manera. Creo que estamos acostumbrados a formatos como éste: Europeos, Mundiales...”.