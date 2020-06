Marc Márquez y la vuelta del Campeonato Mundial: “Será duro a nivel físico y mental”

22/06/2020 - 00:59 Deportivo

El español Marc Márquez, del Repsol Honda RC, habló de cara al próximo Mundial y se mostró entusiasmado en volver a ser competitivo en la máxima categoría del campeonato mundial de motociclismo.

“Ha habido este parón obligatorio, ahora estamos en plena preparación física. En el confinamiento, jugábamos más a los videojuegos que entrenar. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. No se podrá fallar, habrá que tener cuidado con las lesiones. Tipo la Liga: será intenso, corto y a no fallar. Será duro a nivel físico y mental”, explicó el piloto español, que fue invitado a participar del Torneo Mid Season de la eLiga Santander, una competición virtual de fútbol.

Consultado por sus objetivos de cara al campeonato, comentó: “El planteamiento siempre es ganar, luchar por el título. Soy el primero que lo dice. Soy consciente, cada vez te tienes que reinventar”.

Márquez también se refirió a cómo fue la convivencia durante el período de confinamiento en España. “Ha habido de todo. Parte de los rifirrafes fueron por los videojuegos. MotoGP organizó un campeonato y el tema está en que me ganó. No me gustó tanto. Esperemos que sea puntual”.

Marc compartió el torneo de fútbol virtual con su hermano Alex, que podría pasar a LCR.