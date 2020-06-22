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CARTELERA TV | 23 de junio de 2020

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 21:04 Pura Vida

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

10.15 CASADOS CON HIJOS

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 EL PRECIO JUSTO

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 JESÚS

23.45 30 AÑOS JUNTOS

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14 DE TIC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 TORNEO REGIONAL: UNIÓN SANTIAGO VS. INDEPENDIENTE

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: RED STAR VS. ALTE. BROWN

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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