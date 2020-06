Lizy grabó un video que fue compartido en su programa para llevar tranquilidad

22/06/2020 - 21:16 Pura Vida

Tras haber dado positivo de coronavirus, Lizy Tagliani reapareció en el programa que hasta la semana pasada conducía en vivo. Esta vez su presencia fue grabada y emitida minutos previos al inicio de la repetición.

Como se recordará el lunes pasado, la confirmación del primer caso de Covid-19 entre los miembros del equipo de producción de “El Precio Justo”, obligó a la suspensión del ciclo.

Con la intención de llevar tranquilidad al público, Lizy grabó un video, a través del cual contó cómo vive este momento. “Lo estoy transitando de muy buena manera y no tengo ningún síntoma”, explicó.

Y agregó: “Quiero llevarle tranquilidad a todos. Estoy muy bien, ya estoy bien de ánimo. Estoy en mi casa, me estoy cuidando, y quiero agradecer la cantidad de mensajes que he recibido. Me sorprende el amor de la gente, no sé si me merezco tanto cariño”.

Por último, instó a continuar cuidándose: “Al que le toca pasar por esto es, por un momento angustiante, pero después te das cuenta que es como cualquier otra enfermedad, sobre todo en personas que no estamos en situación de riesgo. Hay que cuidarse y pensar en los que sí lo están, y por eso es que tenemos que cuidarnos todos”.