FÚNEBRES | 23 de junio del 2020

22/06/2020 - 23:28 Funebres

Fallecimientos

- Lucía Angélica Ochoa

- Walter Alberto Almada Brizuela

- Norma Argentina Correa de Mercado

- María Virginia Gasparini (Chaco)

- Saturnina Leonor Correa

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Tu madre del corazón: Araceli, sus hnas. Yakelin, y Gabriela, part. con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Miryam Moreno y Marita Córdoba participan su fallecimiento y acompañan con mucho dolor a su hermana Jaky y a su madrina Araceli con oraciones.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Todos sus compañeros de la Promoción 1984 del Colegio Nacional " Absalón Rojas " participan con mucho dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Walter. Siempre en nuestros corazones querido compañero. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Oscar Almada y flia. participan con mucho dolor su partida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Te vamos a extrañar, con mucho dolor te despedimos, tu primo hermano Mario, Susy y tus sobrinos Maximiliano y Andrea Almada. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino. Marta Lopez de Pascuali, Cecilia Pascuali y Magali Pascuali participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Te despedimos con gran pesar tu prima Lili Almada, Carlos Dapello e hijos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Participan su fallecimiento. Tus vecinos María Azar, Teresita Stornolio, Olga Britos, Andrea Zeballos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALMADA BRIZUELA, WALTER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Flia. Maldonado Carlos Omar acompañan con mucho dolor a su flia. "Brille la luz que no tiene fin". Elevan oraciones en su memoria y resignación a su flia.

CORREA DE MERCADO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Su esposo Carlos Mercado sus hijos Carlos, Paola, Noelia Mercado, su h. política Soledad Araujo, nietos Aldana, Ludmila, Milagros y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardín del Sol COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORREA, SATURNINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Sus hermanas Elvira, Olga, Yolanda, y Raquel Correa, sus sobrinos Carolina Correa Dani y Ricardo Secco, Miguel y Maria Eugenia Alvarez, Gustavo, Ernesto, Elena y Valeria Bosio, Pablo, Gabriela, Alejandra y Fernando y Melina Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162.

CORREA, SATURNINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Tía querida, nunca nos olvidaremos de vos. Gracias por ser una tía amorosa y presente. Sus sobrinos Gabriela, Fernando y Melina Falcione participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA, SATURNINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Blanca Castiglione, Mónica Giangreco, Susana Lagar, Lelé Trabb, Graciela Goñi, Kiki Finno, Graciela Bolañez, Blanca Larrahona participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Olguita y ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, SATURNINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Sus ex compañeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Adriana Cerro de Herrera, Maria Nelva Atia de Ahuad, Rosi Muñoz y Tiky Abalos Gorostiaga participan con pesar el fallecimiento de Leonor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, SATURNINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Las ex compañeras de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano de su hermana Olga participan con pesar el fallecimiento de Leonor y ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, SATURNINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. "Rogamos al Señor para que nuestras condoleciaas les porten consuelo y nuestras oraciones aligeren el dolor de tan sentida perdida". Sus amigos Marta y Horacio Coria, Mimi y Carlos LLebeili, Bety Rosa de Leal, Cristina Donzelli, Marìa Elena Leal, Anahì Chamorro, Graciela y Luis Coronel y Lely y Polo Aza participamos con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a toda su familia y rogamos. Se elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Dr. Guido Peressin, Lic. Claudia B. Chaud, Dra. Rocío Peressin Paz y Dr. Guido Alfonso Peressin Paz participan su fallecimiento.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Mery Atías, sus hijos Agustin y Mariano Sarquiz, nieto Baltazar Sarquiz Ulman participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Angelina Bossini participa con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Marcela. Abrazo grande a toda su familia.

FONTELA DE IZAGUIRRE, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Patricia Carot, Héctor Campitelli, Silvia Abalovich Alberto Servente participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Dra. Nemesia Pfeiffer y sus hijas Gabriela y Gisella sus respectivas familias acompañan a su amiga Gaby por irreparable pérdida de su papá.

MARTÍNEZ MARCOS, LUIS ALBERTO (Ing.)(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. La Empresa JLF Construcciones SRL, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

MARTÍNEZ MARCOS, LUIS ALBERTO (Ing.)(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. José Luis Faule y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

MARTÍNEZ MARCOS, LUIS ALBERTO (Ing.)(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. Luis R. Marhe y Familia participan con profundo dolor y acompañan a Augusto y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ MARCOS, LUIS ALBERTO (Ing.)(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/20|. Marcelo Alejandro Gutierrez participa con dolor el Fallecimiento de su amigo Luis y ruegan oraciones por su memoria.

MÉNDEZ, PEDRO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Su esposa María Coronel, sus hijos Marianela, Martina, Lizandro Francisco y Salvador Méndez, sus hnos. Felipe y Pory Méndez. Sus restos serán inhumados hoy 11.30 hs en el cementerio El Descanso. Cob. caruso Cía. arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS, La Plata 162. Tel. 421-9787.

MÉNDEZ, PEDRO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Ing. José Félix Alfano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de trabajo y acompañan a su familia en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, PEDRO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Los Otrora integrantes de la Ex Escuela de Fútbol Infantil "Pablo Federico Diaz del Club Atlético Central Córdoba participa con profundo dolor la desaparicion de su primer presidente y padre de los jugadores Diego y Claudio, rogando que descanse en paz y una pronta resignación a sus familiares.

MÉNDEZ, PEDRO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Los amigos y compañeros de promoción del Colegio Nacional Absalón Rojas de su hijo Claudio, lamentan con profundo dolor su partida y acompañan a la familia en este duro momento.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Su esposo Daniel Brandan, sus hnos Roberto, Carlos, Rami, Nely, Héctor, Sergio, Fabián, Teresa, Hugo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servcio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Su esposo Daniel Brandán, sus cuñadas Mary y Nena y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Su inesperada y repentina partida nos dejo atónitos e inmersos en una profunda tristeza. Lucía querida todos tus compañeros de Promoción 85 del Colegio Nacional te vamos a extrañar. Pepe, Martin, Federico, Anita, Silvia, Roxana, Javier, David, Javier, Gogo, Sandra, Marcela, Hugo, Miguel, Luis, Claudia, Ana, Carla. Acompañan a Daniel y a toda su flia. en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la egresada de la carrera de Obstetricia y alumna de la Licenciatura en Obstetricia y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. El Sr Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración C.P Carla C. Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M. Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layus Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado Lic. Lidia Julia, Sr Secretario de Pos Grado Dr. José Vezzosi, la Coordinadora de la Lic en Obstetricia Lic. Sandra Moreira, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la egresada de la carrera de Obstetricia y alumna de la Licenciatura en Obstetricia y acompañan a su familia en este difícil momento.

ROLDÁN, PERLA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Clara, Lorena y Marito Costas, acompañan a Quique en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, PERLA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Quillo Roger y familia, acompañamos con profundo dolor su fallecimiento y pidemos resignacion para su familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, PERLA MARÍA (Perlita) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Tus vecinos y amigos Eloisa Stella Palumbo y Manuel e Irma Carabajal. Estamos profundamente dolidos con tu partida. Acompañamos en estos tristes días a tu hijo Quique y a tu hermana Pety.

ROLDÁN, PERLA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Sus vecinos de toda la vida. Margarita, Amanda, Carola y Roberto y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. La Legión de María de la capilla San Luis Gonzaga participa con profundo dolor el fallecimiento de su legionaria maría Elena. Rogamos una oración en su memoria.

ROMERO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas cubiertas de verdor, El me hace descansar". Sus vecinos: Betty Caro y flia; Lucía Abutt y flia., Josefina Vallejo y flia, Chichí de Arroyo y flia., Chela Torres y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y esposa del diácono Dodi Bravo. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Hoy se cumplen seis meses de tu partida a la casa del Señor. Cada día recordamos las vivencias compartidas valorando tus cualidades, tus consejos, tu dedicación a la familia. Donde estuviste dejaste recuerdos gratificantes y esto nos ayuda a seguir adelante. Te amamos. Que descanses en paz. Rogamos una oración en su memoria. Sus hermanos Fide, Mirta, Juan Carlos, Hugo y sus familias. Sus adorados sobrinos María, Justina y Raúl Vázquez.

DAVID, FRANCO ( q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. La vida se llevó un amigo y el Cielo se ganó un ángel. Hoy al cumplirse nueve noches de tu partida tan inesperada siempre te recordaremos tus amigos de la infancia, por siempre en nuestros corazones. Franquito (Choco) David. Tus amigos Nahira y Naim F. Luciano S; Mauro M; Bebo C.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: nos duele llorar por lo que la vida nos arrebató. Nos duele mirar el horizonte tan lleno de sonrisas de ayer y tan lleno de sollozos de mañana. Nos duele saber que ya no estás, que te fuiste hace 8 años y 6 meses para no retornar. Vivirás en nuestras mentes y corazones por los años que nos quedan de vida. Tus padres Luis y Negri, tus hnas. Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares elevarán una oración en tu querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/20|. Congoja por la partida de una gran persona. Se fue de esta vida terrenal un hombre lleno de virtudes personales, tanto en la función pública, como en su distinguida pasión "el futbol". "Gonya", que luego de conformar un hogar, fruto de su amor con su esposa e hijos, paralelamente se desempeñó en Sanidad Policial y defendió la casaca estudiantil, demostrando su capacidad defensiva. El Club Estudiantes y sus veteranos representativos, sienten su partida y piden al Señor, lo albergue en el reino celestial, al cumplir el 9º día de su fallecimiento, quedará presente en el recuerdo inolvidable de sus amigos y compañeros de vida.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GASPARINI, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció en la Prov. de Chaco el 22/6/20|. Su esposo Alfonso Crucianelli, sus hijos Luis, Bruno y Federico Crucianelli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de Sáenz Peña -Chaco.

GASPARINI, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció en la Prov. de Chaco el 22/6/20|. Su hijo Luis, su hija política Gabriela, sus nietos Luisanna, Giovanni y Lucio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.