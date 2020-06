Campazzo y “Tortuga” brillaron y le dieron vida al Real Madrid

23/06/2020 - 00:57 Deportivo

Real Madrid se apoyó en las destacadas actuaciones de Facundo Campazzo y Gabriel Deck para vencer a Valencia por 95 a 90, en el marco de la tercera fecha del Grupo B de la fase final de la Liga Endesa del baloncesto español.

El conjunto “merengue” se recuperó de la derrota ante Burgos (87 a 83) y fortaleció sus chances de acceder a las semifinales de la competencia.

Facundo Campazzo integró la formación inicial y se convirtió en el MVP del juego, al terminar con 29 puntos (3 de 6 en triples, 7 de 8 en dobles y 6 de 7 en libres), 11 asistencias, 2 rebotes, 3 robos en 37 minutos y 16 segundos de permanencia en cancha.

Gabriel Deck fue titular por tercer juego consecutivo y acabó jugando 23 minutos y 14 segundos, en los que convirtió 14 puntos (5 de 10 en dobles y 4 de 5 en libres), capturó 2 rebotes y entregó 2 asistencias.

En cambio, el bonaerense Nicolás Laprovíttola no fue utilizado por el entrenador Pablo Lasso.

El equipo de la capital española llegó a estar 13 puntos por delante de los “naranjas” en la primera mitad, pero tuvo problemas en defensa y permitió la reacción del dueño de casa de la mano del quinteto Abalde (17 puntos), Marinkovic (14), Loyd (13), Sastre (10) y Dubljevic (10), llegando a remontar la diferencia hasta poner en riesgo a un rival que se cargó de faltas, sobre todo de sus internos Walter Tavers (8) y Trey Thompkins (13).

Por eso el entrenador Laso se vio obligado a ajustar la defensa y ceder altura, pero Gabriel Deck apareció también con una buena performance para sumarse a su compatriota Campazzo y llevar a la “Casa Blanca” a la ansiada victoria final.

Real Madrid volverá a la acción mañana, cuando enfrente al MoraBanc Andorra, que ayer venció a Zaragoza por 113 a 93 para mantener una luz de esperanza. Dejan Todorovic fue el máximo encestador del juego con 28 puntos.

En Zaragoza, el jugador de mayor valoración fue el santafesino Nicolás Brussino (hermano de Juan Ignacio), quien terminó con 19 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia.

Perdió el Burgos

La sorpresa de la jornada estuvo a cargo de Herbalife Gran Canaria, que le quitó el invicto al San Pablo Burgos, al vencerlo por 91 a 87.

Gran Canaria terminó con cinco jugadores en puntuación de dos dígitos: Ioannis Bourousis (25), Omar Cook (16), Manu Lecomte (12), Beqa Burjanadze (12) y Costello (11).

En Burgos se destacó Vitor Benite, que terminó como máximo encestador del juego con 26 puntos.

Hoy comenzará la cuarta fecha con la siguiente programación: Baskonia vs. Unicaja, desde las 10.30 (hora argentina); Bilbao Basket vs. Barcelona, desde las 13.30; CB Canaria vs. Joventut, desde las 16.30.