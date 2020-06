Mauro Cosolito: “Queríamos dar ese salto, pero no lo pudimos hacer”

23/06/2020 - 01:00 Deportivo

Desde Santa Fe, Mauro Cosolito dijo que la cancelación definitiva de la temporada 2019/20 de la Liga Nacional le dejó una sensación de tristeza, ya que se había ilusionado con llegar bien arriba con Quimsa.

El alero santafesino dejó en claro que le gustaría seguir en el club y continuar integrando este gran grupo humano.

“Nos quedamos tristes por la situación de no poder culminar la liga. Teníamos un muy buen equipo, habíamos logrado convertirnos en un equipo, la pasábamos muy bien en cada entrenamiento y la verdad que queríamos dar ese salto, pero no lo pudimos hacer”, comentó Mauro en comunicación telefónica con EL LIBERAL .

“Estamos todos en la misma situación de que queremos que esto siga, pero bueno... Sabemos que es difícil y estamos a la espera de lo que viene, porque todavía no cerramos este año. Se cerró lo deportivo y ahora tenemos que cerrar con el club lo económico. Estamos a la espera de eso”, agregó.

Pese a la decisión de la AdC de dar por terminada la temporada de Liga Nacional, a Quimsa (también a San Lorenzo) le queda una esperanza: las semifinales de la Basketball Champions League Américas.

“La verdad que no sabemos nada. Sé que la competencia internacional no tiene nada que ver con la Liga Nacional, pero me parece difícil que termine. Decían que la querían terminar, que había fecha y la verdad que no sabemos nada. Yo lo veo difícil por cómo está Buenos Aires y cómo está Brasil. Se había puesto una fecha lejana, tirando a fin de año, pero son todas cosas que seguramente se están por ver y por analizar. Te diría que hasta los americanos va a ser difícil que vuelvan”, opinó el santafesino.

Tras perder el segundo juego de la serie ante San Lorenzo y la suspensión de la Liga Nacional, Cosolito volvió al pago, donde se encuentra en estos momentos cumpliendo la cuarentena.

“Me vine a Santa Fe unos días antes del inicio de la cuarentena, porque estábamos con mi vieja en Santiago para el partido con San Lorenzo y nos volvimos junto con Nico Copello, que también estaba con su madre. Estoy en Santa Fe hace más de 90 días”, reveló el “10” de la “Fusión”.

“En lo físico me encuentro muy bien. Gracias a Dios me pude venir a Santa Fe, tengo patio y tengo pesas. Un amigo que tiene un gimnasio a dos cuadras de mi casa me dio las pesas para que pueda entrenar. Lo que sí todavía no puedo agregarle peso a los ejercicios. Y lo que me falta, que ya no estaría aguantando mucho más, es la necesidad de agarrar una pelota de básquet y tirar al aro para volver a sentirme jugador”, explicó resignado.

Por último, comentó cómo lo pasó en el Día del Padre. “Vino a casa. La pasamos muy bien. Cocinó él, porque tenía muchas ganas de hacerlo. Y disfrutamos mucho. Para nosotros es un día importante, pero no deja de ser un día más. Tengo un padre bastante presente, está siempre conmigo y se lo agradezco”, indicó en referencia a Ricardo José, gran jugador de fútbol y tenis.