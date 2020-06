Hernández vivió de cerca el efecto del coronavirus

23/06/2020 - 20:36 Pura Vida

¿Cómo vive está cuarentena, y particularmente en su país que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia?

En esta cuarentena, la verdad, soy muy agradecida a Dios porque estamos con salud mis hijos, mi marido, yo, mis padres y mis hermanos. Yo tuve a mi hermano con Covid-19 y toda su familia se contagió y estuvimos muy aterrados porque pensar en Covid-19, hoy en día, lo piensas como letal. Fue tremendo. Estuvimos orando, rogándole a Dios y, ahora, afortunadamente, mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos están bien. Estoy agradecida por eso y porque estamos estables, más tranquilos en casa. Pero, en nuestro país, muchas familias no la están pasando bien. Es por eso la realización de mis conciertos. Me siento privilegiada, pero tenía, obviamente por el dolor que te causa el ver lo que pasa en el mundo y en tu propio país, yo tenía que hacer algo. Me parece alarmante leer, todos los días, que hay un alza de los contagios, en mi país por lo menos, hay un alza de fallecidos y esto no para, es tremendo. Y aún así, lo que más rabia me da y más dolor es ver en las noticias que se llevaban detenidos a gente por hacer fiestas clandestinas. Ya habían parado a mucha gente que lo había hecho. Sin embargo, hoy siguen. Así aumente el número de fallecidos, siguen saliendo a la calle. No entiendo cómo la gente no comprende lo alarmante de esta situación y lo terrible que es la irresponsabilidad no solamente por ellos mismos sino también por otras personas. Es tremendo lo que estamos viviendo.

Más allá de la dura experiencia que ha vivido por lo de su hermano, ¿qué enseñanza cree que nos deja esta epidemia?

Nos deja como enseñanza el darnos cuenta de que todos somos frágiles frente a la vida, que nadie es eterno, que nadie es un súper ser humano y que realmente dependemos de solo el cuidado que podamos tener cada uno, la responsabilidad con uno mismo y con el prójimo. Nos enseña de que somos absolutamente frágiles, que la vida no puede estar mañana, en cualquier minuto se puede ir cualquiera de nosotros. Es como vivir una película, pero esto no es ficción. Nos deja como enseñanza la fragilidad de la vida y como un virus nos puede tener a todo este planeta encerrado. Lo más importante, como para sacar una deducción de todo esto, es reflexionar frente a la vida, frente a la fe porque tenemos que alcanzar mucha más fe, mucha hermandad como seres humanos y mucho más amor. Nos hace falta mucho más amor y respeto por los demás. Espero, después de esto que hemos vivido, haya un cambio social, que exista un cambio en la sociedad en el mundo completo.

En un contexto como el actual ¿qué significa para usted llegar con su música y ayudar a los que necesitan?

Me fascina y me encantaría poder utilizar mi arte muchas más veces y con mucha más gente, no solamente con mi país sino con el mundo también. Siempre yo estoy cuando me necesitan en cualquier causa benéfica. Me encanta estar. Hoy en día tenemos que hacerlo así (conciertos virtuales). Los artistas vamos a tener que trabajar a través de esta plataforma por mucho tiempo porque esto todavía no se aplana la curvatura, pero me encanta siempre, en la medida que se pueda, colaborar, cooperar con los demás. A mí me enseñaron que era importante el del lado, que era bonito ayudar.

¿Qué mensaje busca transmitir con sus canciones?

Siempre quise, ya a los diez años cuando participé de un festival y lo gané, cantarle al amor, cantar canciones románticas, cantarle a la pareja. En mis canciones, siempre he procurado tratar bien a los hombres porque uno puede discutir. Hablar de desamor, pero con altura de mira. Nunca me uní a ese movimiento de cantarle agresivamente al hombre. En el desamor uno también puede hablar con altura. Siempre he querido tener ese mensaje en mis canciones porque creo que si uno le canta al amor de pareja en forma positiva eso implica tener una familia positiva el día de mañana.