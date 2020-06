“Hay que dejar trabajar con tranquilidad a las personas que están arriba nuestro”

23/06/2020 - 22:38 Deportivo

A pesar de que la vuelta del fútbol argentino sigue sin tener fecha y hay mucha incertidumbre al respecto, desde que se refirió al tema Marcelo Gallardo parece que algo cambió. Apareció el borrador de un protocolo de AFA y ya varios clubes empiezan a planificar la vuelta en base a eso. Uno de ellos es Central Córdoba. Y su flamante entrenador, Alfredo Berti, dialogó sobre estos temas y muchos más en una extensa entrevista con EL LIBERAL.

“Estamos trabajando mucho con la dirigencia y con Alexis (Ferrero) por el tema de los futbolistas que se van a ir y los que están por venir. Después, estamos viendo cómo se desarrolla todo esto de la pandemia para poder ir a Santiago a trabajar en campo. Estamos todos con la misma incertidumbre ya desde hace un tiempo. Ahora, aparentemente salió un protocolo nuevo que hizo AFA así que estamos esperando a ver cómo se desarrollan los hechos”, comenzó diciendo el DT.

Berti se estuvo interiorizando en este protocolo. “Es un borrador en el que habla cómo se podría volver a los entrenamientos, con la modalidad de varios turnos para no superpoblar los entrenamientos, también contempla la parte de higiene, de los isopados. Los protocolos no varían de un lado a otro, ya sabemos que tenemos que estar a distancia y todo lo que ya más o menos sabemos. Esperemos a ver cómo la dirigencia articula todo eso y logre lo mejor para el fútbol argentino”, comentó.

Trabajar con grupos de seis futbolistas no será sencillo, pero Berti ya piensa cómo adaptarse: “Sin ninguna duda se va a dificultar un poco. Pero si se logra poder entrenar de a seis futbolistas, se harán bloques defensivos, de mediocampistas, de delanteros. Trataremos de encontrarle la vuelta para que sea lo menos traumático para todos”.

“Ojalá que pase este pico de la pandemia, que podamos volver a entrenar, y si es de a seis futbolistas lo acataremos y haremos diferentes turnos para que en un tiempo no muy lejano vuelva todo a la normalidad, que eso es lo que deseamos todos, que empiece a funcionar nuevamente el país porque creo que toda la gente está muy expectante a eso. Pero siempre tratando de ser respetuosos, hay autoridades, grupos de científicos que está detrás de todo esto y uno está esperando a ver cómo suceden los hechos”, agregó.

Sobre Gallardo

Justamente en este último punto, el de ser respetuoso de las autoridades, es en lo que se apoyó Berti a la hora de diferenciarse de las declaraciones de Marcelo Gallardo, que reclamó airadamente por una pronta solución para volver a las prácticas.

“Desde mi punto de vista, todas las personas que no podemos ejercer nuestra profesión estamos con la angustia que genera justamente no poder hacerlo. Pero hay un hecho mundial que está sucediendo y hay que ser muy respetuoso de las áreas y dejar trabajar con tranquilidad a las personas que están arriba nuestro; y son las que toman las decisiones”, señaló el ex DT de Belgrano de Córdoba, Argentinos Juniors, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza y Newell’s Old Boys de Rosario. “Esas personas que toman decisiones son las que van teniendo los datos estadísticos y sobre cómo se está manejando esta pandemia. Yo soy muy respetuosos de eso. Seguramente todos los que no podemos ejercer nuestra profesión estamos angustiados porque queremos hacerlo, es inevitable”, remarcó.

Así como se diferenció de Gallardo, Berti también se diferenció del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en cuanto a considerar que un equipo podría tener ventaja si vuelve a los entrenamientos antes que otro, por lo que se decidió que todos vuelvan cuando todo el país esté en fase cuatro de cuarentena.

“No sé si sería ventaja. Hay casos que se desarman todos los planteles y quedan cuatro o cinco futbolistas y cuando se junten la totalidad de los futbolistas quizás ya no esté la cuarentena”, señaló Berti, en clara alusión a Central Córdoba, que debe rearmar su plantel casi completo.

Tranquilidad y respeto

“Son todas opiniones. Hay que estar tranquilos y saber que lo que está pasando es un hecho real, lo de la pandemia y los contagios, hay que ser muy respetuosos y no transgredir las normas. Hay personas que están para eso y en el momento que nos digan se puede entrenar, saldremos con mucha alegría y mucho entusiasmo a hacerlo, esa es la realidad”, agregó el entrenador santafesino.

Por último, el nuevo técnico del “Ferroviario” fue consultado sobre el tiempo que podría demandar la preparación para volver a competir, teniendo en cuenta que nunca antes los jugadores estuvieron parados tanto tiempo.

“Este parate es inédito. Hablamos entre los técnicos y charlamos con los profes y esto va a llevar entre seis y ocho semanas cuando se arranque. Hay muchos futbolistas que ya van perdiendo su forma, esta es la realidad. Por más que entrenen todos los días, el lugar y las cargas no son las adecuadas”, manifestó convencido Berti.

No piensa relajarse por más que no haya descensos

El hecho de que no haya descensos por dos años no le permitirá a Alfredo Berti relajarse ni mucho menos, porque entiende que siempre “lo que manda es el resultado”. Y considera que la tranquilidad la tendrán los dirigentes.

“Va a haber una tranquilidad institucional para los dirigentes y los que llevan adelante el club. Nosotros, los entrenadores, vivimos siempre de la misma manera, sabiendo que hay que armar equipos competitivos porque lo que manda es el resultado”, explicó el adiestrador táctico que reemplazará a Gustavo Coleoni.

Berti regresará a la Primera División tras su paso por Argentinos Juniors, en la temporada 2017/18. “Es un desafío como todos los que he tenido en mi carrera y lo tomamos con mucha seriedad e ilusión. Trataremos de conformar un equipo que nos ilusione, que le llegue a la gente, que la gente vaya al estadio con entusiasmo. Tenemos un desafío muy grande, sabemos que arrancamos en el diseño de la plantilla y trataremos de darle al equipo la impronta que nos gusta a nosotros. Estamos en ese camino”, manifestó el oriundo de Villa Constitución (Santa Fe).l