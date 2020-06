Nicolás Russo: “Volverán todos al mismo tiempo”

23/06/2020 - 22:42 Deportivo

Nicolás Russo, presidente de Lanús y actual secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, habló ayer con Radio Panorama y confirmó que la vuelta a los entrenamientos podría darse en agosto y que la entidad madre del fútbol argentino, decidió que todas las categorías y en todas las provincias, los equipos regresen al mismo tiempo.

“Hoy en la AFA tenemos un pensamiento que va en consonancia con lo que piensan las autoridades de nuestro país, que está a favor de la vida ante todo. No se dio aún a conocer ningún protocolo de manera oficial. No está aprobada nada aún. Hasta que el Ministerio de la Nación no habilite a los entrenamientos en los clubes de fútbol, no va a regresar la actividad. Más allá de declaraciones y expresiones, ésta es la realidad”, afirmó Russo.

“Yo hace un tiempo decía que quizás, para mediados de julio se podía volver a entrenar. Y lo mencionaba en un aspecto positivo por así decirlo. Hoy, no sé si será a mediados de julio, pero quizás a fines de julio o principios de agosto, se podrían retomar las prácticas, en grupos reducidos de tres o cuatro personas”, indicó.

A su vez, Russo puntualizó: “La AFA decidió que sean todos los equipos que regresen a entrenar al mismo tiempo. Hubo siempre solidaridad entre jugadores de Primera y los jugadores del ascenso. De arrancar los entrenamientos, será en todo el país. Quizás en algunos lugares con más flexibilización que otros, pero al mismo tiempo. De volver, volveremos todos juntos. Es una decisión que ya se tomó”.

Futuro complicado

Seguidamente, Russo expresó: “Mirando hacia el futuro, veo un panorama muy complicado. Pero no sólo para el fútbol, sino para todas las actividades. El fútbol no está ajeno a esta realidad. Ojalá hasta el 25 de julio estemos entrenando nuevamente. Ojalá sea antes, pero es algo que no vamos a determinar nosotros, sino el Ministerio de Salud. Estamos teniendo días con más de mil casos en Capital Federal y también más de mil en la provincia. Si sigue este ritmo, se puede saturar el sistema y las camas en terapia intensiva”.

“No me imagino un segundo semestre sin fútbol en la Argentina. Le apunto a regresar a fines de julio y principios de agosto y 45 días más adelante comenzar a jugar. Nadie puede hoy decir una fecha a ciencia cierta. Pero ojalá se pueda dar. Aún no sabemos si llegamos al pico y entiendo que en julio podría decrecer. Es un cálculo, pero nadie lo sabe”, agregó.

Por último, Russo dijo: “Yo no veo que Conmebol arranque a jugar antes que la Argentina, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que hacen otros países. En Brasil volvieron a jugar con 50 mil muertos y a los días tuvieron que frenar. Todos estamos trabajando para poder volver. En Jujuy se hablaba de hasta jugar un torneo e invitar a los planteles a volver a los entrenamientos y hoy está en fase 1. Y en el Amba se puede volver atrás también. Y aquí en el Amba viven muchísimos jugadores. Más allá de eso, hay una decisión de arrancar todos juntos, todo el país y todas las categorías”, cerró.

Russo, sobre las palabras de Gallardo: “No me molestaron”

Nicolás Russo se refirió además a las palabras de Marcelo Gallardo de la semana pasada, quien pidió volver a entrenar. “A mí, en lo personal, no me molestaron las declaraciones de Gallardo. En la Argentina, los peluqueros quieren volver, los restaurant quieren abrir, los hoteles también, al igual que la construcción. Y hasta hay un pedido para que reabran los hoteles alojamiento. Cada actor quiere que su actividad regrese y es lógico. Crespo, Zubeldía y Gallardo son algunos de los que se pronunciaron ya. Muchos tienen competencias internacionales y ven que en otros países ya se regresó al trabajo. No quieren dar ventajas. La Argentina apostó por la vida. Pero hay países como Brasil que actuaron de otra forma. No podemos hacer locuras”. l