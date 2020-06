“Ya estamos diseñando el nuevo Central Córdoba”

24/06/2020 - 00:24 Deportivo

A pesar de que todavía no pudo venir a Santiago del Estero, Alfredo Berti trabaja intensamente desde su casa en el armado del plantel de Central Córdoba, en conjunto con el mánager Alexis Ferrero y la dirigencia del club.

“Yo estoy hablando con Alexis permanentemente y él se está encargando de todas las charlas con los jugadores. Tratamos de interactuar permanentemente, hablando cinco o seis veces por día e intercambiando futbolistas. Ya hace 20 o 25 días que estamos diseñando el nuevo Central Córdoba. Tanto de las bajas como las altas, él se está encargando”, reveló sobre cómo se distribuyen las tareas.

Berti tuvo que tomar decisiones importantes, como la de dar de baja nada menos que a catorce futbolistas del plantel anterior.

“Se terminaron los contratos, hicimos análisis con Alexis y la dirigencia y se fue depurando el plantel. Y los futbolistas que nos interesa que sigan, Alexis está interactuando para ver las posibilidades que hay de que se queden”, señaló Berti al respecto.

El nuevo entrenador “ferroviario” pretende contar con un plantel de 24 o 25 jugadores (dos por puesto) en el que buscará mechar experimentados con juveniles. “Tenemos que sumar futbolistas, ver de los que pretendemos que se queden cuáles se van a quedar. Y tenemos que sumar también los jóvenes del club. Tenemos que hacer una plantilla de 24 o 25 futbolistas. Estamos abocados a eso, tratar de tener dos futbolistas por puesto, que haya experiencia, que haya futbolistas jóvenes que ya están jugando y que estén los más jovencitos que se acoplen al resto. Lo estamos tratando de diseñar de esa manera”, concluyó.





La lista de los refuerzos que pretende ya la tiene Ferrero

En materia de refuerzos también se está trabajando, y mucho, en Central Córdoba. En ese sentido, Berti fue muy cauteloso y señaló que la lista de los que pretenden ya está en poder del mánager, pero no quiere que se filtren nombres: “La lista ya la tiene Alexis y está con las charlas, creo que no es bueno que salgan los nombres por una cuestión de respeto y de no manosear a los futbolistas. Sabemos que va a ser un mercado lento, va a ser poco dinámico por la características de este proceso. La lista ya la tiene Alexis y vamos despacio, tratando de que no se filtren los nombres para no faltarle el respeto a nadie”.

La influencia de Marcelo Bielsa en su estilo de juego

Como todo entrenador, Alfredo Berti pretende plasmar su impronta y estilo de juego a cada equipo que dirige. Y en Central Córdoba no será la excepción. ¿Cuál es ese estilo que pregona el DT santafesino? “Me gusta que mi equipo mire el arco de enfrente, tratar de que cuando se pierde la pelota, todo el equipo esté cerca para poder recuperarla. Un equipo corto, agresivo, que sea intenso y tenga dinámica”, respondió Berti. “Son todas palabras que lo más difícil de todo es plasmarlas y volcarlas en el campo. El desafío que tenemos es ése, tratar de hacer un grupo compacto y formar un equipo que le sea incómodo a los rivales”, agregó.

Berti confesó que ese estilo está influenciado por Marcelo Bielsa, a quien tuvo como DT en Newell’s y dejó un sello propio.

“Marcelo ha sido un entrenador que nos ha marcado a una camada de jugadores y que la gran mayoría hemos sido técnicos. Seguramente tratamos de sacar cosas positivas de su manera de ver el fútbol. Mi manera de ver el fútbol es ésa, en todos los equipos traté siempre de buscar el arco rival, ser agresivo, atacar con mucha gente. De esa forma en algunos lugares me ha ido muy bien y en otros no tanto. Lo importante de todo entrenador es estar convencido de lo que hace”, aseveró.

Como todo aquel que pasó por la “Lepra”, la admiración hacia Lionel Messi es mayor. Y ayer estuvo pendiente de que llegara el gol 700 de Leo. “Seguro que somos todos hinchas de Messi y deseamos que llegue a ese gol. Yo creo que es una cuestión de algunos partidos y ya se le va a dar”, concluyó. l