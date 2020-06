Guevel: “Fue un show de errores”

24/06/2020 - 01:26 Deportivo

El presidente de la Asociación Santiagueña de Tenis, Fernando Guevel, indicó como un hecho lamentable el contagio de Covid-19 de Novak Djokovic, al igual que de otros tenistas ocurrido en el Torneo Adria Tour, y al mismo tiempo advirtió que este hecho se produjo al parecer por una serie de errores que se cometieron desde la organización.

Fernando Guevel afirmó: “Vi los titulares y noticias en los medios de lo que venía pasando en este torneo, en donde se cometieron muchos errores. Vi a jugadores en conferencia de prensa abrazándose y sin barbijo, y al darse la mano en vez de tocar las raquetas como dice el protocolo. No usaron la distancia necesaria, los que estuvieron viendo el torneo no usaron barbijo como prevención. La verdad que fue un show de errores y evidentemente no cumplieron en nada con los cuidados”, contó.

Para Fernando Guevel hubo, al parecer, un exceso de confianza también. “Se sabe que ante esta enfermedad cuando se hacen estas cosas mal, y si hay una persona con el virus este se propaga rápidamente. Lamentablemente por un mal accionar de unos pocos esto va en contra del tenis mundial.

Se dio un paso hacia atrás”, consideró.

En Santiago

También Guevel se refirió a la situación actual del tenis en la provincia. “En cuanto al arranque en Santiago por ahora no tengo novedades oficiales. Por ahí uno no quiere molestar mucho porque entiendo que se está evaluando la situación para un posible regreso pronto”, contó.

El dirigente aseguró que el tenis en Santiago tiene una ventaja porque se practica en clubes. “Mayormente se da en clubes y se cuenta con accesos independientes y entradas como para que no haya problemas y así la gente tenga una buena circulación. Es decir que se puede cumplir el distanciamiento sin problema alguno”, dijo.

Guevel entiende que se podría habilitar la vuelta.

“En el tenis se tiene a la otra personas a 24 metros, y siempre y cuando se cumpla un protocolo no habría problemas en su regreso pienso. En casi todas las provincia del país menos en Buenos Aires se está jugando hace más de dos semanas.

Pero bueno, entiendo que las personas que están en el tema de salud conocen del tema y evaluarán otras cosas que a mis conocimientos seguro se me escapan”, contó.

Para Fernando Guevel hay una ansiedad en todos los jugadores por volver. “Pero vamos a ser prudentes y a esperar que las autoridades decidan cuándo se puede regresar. Por ahora hay que tener un poco de paciencia para volver pronto”. concluyó. l