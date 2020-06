Invitan a los vecinos a sumarse mañana a una colecta de sangre

24/06/2020 - 01:40 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El Ministerio de Salud de la provincia invita a la comunidad de Las Termas a sumarse a la colecta voluntaria de sangre que se desarrollará mañana, de 9 a 13, en Laprida 522. Los interesados en participar, pueden realizar su consulta vía Whatsapp al 3855-820318

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud (no tener gripe, resfrío, etc.).

No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses.l