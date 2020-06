Advierten por desabastecimiento de alimentos si se prolonga el programa de Precios Máximos

24/06/2020 - 01:46 Economía

El próximo martes finaliza una nueva etapa de vigencia de los Precios Máximos, el programa oficial del Gobierno nacional por el cual retrotrajo los precios al 6 de marzo de este año, pero si se decide su continuidad sin otorgar incrementos en los valores de los alimentos incluídos allí, “vamos a una situación crítica de desabastecimiento” advirtieron desde la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas (Cadam).

El presidente de esa entidad, Alberto Guida señaló en diálogo con EL LIBERAL que en la actualidad “el punto más problemático es el tema de precios”, tras lo cual señaló que “el 30 de junio caduca la reglamentación de la implementación de precios vigentes al 6 de marzo pero hay que ver si no continúa”.

Puntualizó que “si este programa tiene continuidad diría que vamos a tener una crisis de quiebre de stock y desabastecimiento, porque hoy tenemos varias categorías de productos donde las posiciones de quita de descuento y de aumento son insostenibles”.

No obstante, indicó que esos mayores costos “no se pueden trasladar porque trasladar este aumento o posición de aumento de la industria es no cumplir la reglamentación del decreto vigente y no comprar es desabastecer. Por ello, esto va a generar un impacto no solamente en los mayoristas sino en los negocios de proximidad, almacenes y autoservicios que se abastecen de los mayoristas y vamos a empezar a tener faltante de productos significativos”.

Guida, destacó que “aquellas industrias que nos están entregando algo de productos con el precio anterior, nos entregan un 10 ó 20% de la cuota que normalmente necesitamos con lo cual esos productos duran una semana, con suerte, ese es el punto más crítico”.

Advirtió que “si no se llegan a dar determinadas autorizaciones de precios al 30 de junio y se prolonga la vigencia de control de precios del 6 de marzo se va a una situación crítica de desabastecimiento”.

Los problemas que traería retornar a la fase 1 en el Amba

El directivo, señaló en cuanto a la posibilidad de retroceder a la Fase 1 en el Amba, tal como se anunciaría mañana, tendrá impacto en el traslado del personal a la par que indicó que la distribución de mercaderías en el interior del país continúa siendo un tema complciado en algunas provincias.

“El volver fase 1 en el Amba puede generar falta de personal por la problemática de los traslados, pero hay que ver qué impacto tiene, hasta qué punto se retrocede, pero lo más crítico sería si se suspende el transporte, eso sería crítico por el traslado de gente desde Capital a GBA y viceversa, eso podría generar faltante de personal”, señaló.

Por otro lado, sostuvo que “otro tema preocupante es la distribución en el interior que está alterada en aquellas zonas o áreas que siguen con situación crítica de cuarentena como Chaco, Resistencia algunas ciudades puntuales que tienen ese nivel de complejidad ahí sí la distribución está muy limitada y acotada. En el resto del país tiende a cierta normalización”l