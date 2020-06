La Tarjeta Sol y el BSE entregaron $500.000 en junio y siguen los sorteos

24/06/2020 - 01:51 Interior

Tarjeta Sol y Banco Santiago del Estero repartieron 500 mil pesos entre sus clientes, en otro de los sorteos mensuales, en los que quienes cuentan con los dos servicios y tienen un préstamo del BSE, duplican el premio de 100 mil pesos.

En esta oportunidad, los ganadores fueron Jonatan Rolando Rodríguez, policía de Añatuya, que no duplicó; Mariana Lorena Cruz, de la localidad de Quebracho Coto, departamento Pellegrini y Mirta Yolanda Basualdo, del barrio Borges de la capital. Ambas duplicaron por tener un préstamo de BSE y encontrarse al día y se llevaron $200.000 cada una.

Al realizar la entrega del premio en la sucursal Añatuya del BSE, Jonatan Rodríguez se mostró emocionado y agradecido: “Estoy más que contento, muy feliz, de saber que gané. En los 28 años que tengo nunca me esperé un premio así. Cuando comprobé que era cierto me dio una cosa que me hizo llorar de emoción, porque para mí es mucha plata, porque somos de familia humilde”.

Luego dijo: “El dinero ya tiene destino y es para invertir en la casita y cerrar con un tapiado, lo que yo veía imposible y poder disfrutar más con mi familia. Todavía no caigo, es un sueño, me emociona mucho”.

Desde Sol invitan a adherirse a la tarjeta y recuerdan que si se saca un préstamo del BSE, pueden duplicar sus premios en los sorteos mensuales.l