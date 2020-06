Procesaron a diez funcionarios y empleados públicos por la contaminación del Río Neuquén

24/06/2020 - 14:15 País

En línea con el requerimiento de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Neuquén, María Cristina Beute, el juez federal Gustavo Villanueva procesó, sin prisión preventiva, a diez funcionarios y empleados de la Provincia de Neuquén, investigados en sendas causas por verter residuos peligrosos desde las Plantas de Tratamiento de Efluentes Cloacales Parque Industrial Norte (PIN) y Bardas Norte y contaminar el Río Neuquén, entre los años 2016 y 2017.

A raíz de publicaciones periodísticas que daban cuenta de la presunta contaminación de los ríos Limay y Neuquén, la Fiscalía inició una investigación preliminar el 22 de diciembre del año 2016, a fin de determinar si funcionarios y/o empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de la Provincia de Neuquén habrían contaminado de un modo peligroso para la salud parte de un tramo del cauce del río Neuquén -que baña un lateral de la capital provincial y opera como límite con la Provincia de Río Negro- mediante el vertido de efluentes cloacales desde la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales Parque Industrial Norte (PIN), y desde la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales Bardas Norte.

Así, el 22 de mayo de 2017, en el marco de las respectivas investigaciones, se tomaron muestras de agua del curso del río en los puntos de vertido y se constató contaminación por presencia de coliformes totales y fecales, escherichia coli, plomo, nitrógeno amoniacal, fósforo y nitrógeno, sustancias peligrosas en los términos de la Ley 24.051. Asimismo, se consideró que la conducta imputada también vulneró el artículo 5° de la Ley provincial N°1.875, al haber volcado efluentes en el Río Neuquén que contenían agentes químicos y biológicos en cantidades tales que afectarían a la flora, la fauna y la salud humana.

En virtud de las pruebas recolectadas, se imputó e indagó a diez funcionarios y empleados del EPAS, responsables de ambas plantas de tratamiento, por haber contaminado el Río Neuquén por el vertido de las plantas de tratamiento Bardas Norte y Parque Industrial Norte.

Así, en línea con el requerimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, el juez Villanueva dispuso el procesamiento de los diez involucrados, en orden al artículo 56° de la Ley 24.051 que sanciona a quien, por inobservancia de los reglamentos a su cargo, “utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmosfera o el ambiente en general”.

En tal sentido, el magistrado señaló que “en efecto, las falencias que se observaron en la planta de tratamiento y aquellas que, si bien no se observaron empíricamente, surgieron del resultado de los análisis elaborados, no son más que el resultado de un accionar desaprensivo para con sus deberes de funcionarios públicos especialmente designados para la protección del medio ambiente en general”. Y agregó que el resultado de las muestras obtenidas y la inspección ocular también “son reveladores de que no ejercieron adecuadamente el poder de policía y de seguridad técnica sobre los sistemas de tratamiento de los líquidos cloacales”, ni tampoco aseguraron el funcionamiento adecuado de ambas plantas de tratamiento.

Asimismo, se les trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $50.000, cada uno, en las dos investigaciones en las que fueron procesados.