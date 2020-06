Una multinacional anuncia acuerdos para resolver litígios millonarios

24/06/2020 - 20:14 Economía

La compañía Bayer anunció una serie de acuerdos que resolverán sustancialmente importantes litigios pendientes de Monsanto, incluidos los de responsabilidad de producto Roundup en EE.UU., los procesos sobre dispersión de dicamba y los litigios de PCB en agua.

Según informo la empresa, “la característica principal es la resolución de Roundup en EE.UU. que dará cierre a aproximadamente el 75% de los litigios actuales que representan aproximadamente 125.000 demandas presentadas y no presentadas en total”.

Agregó que “las demandas resueltas incluyen todas las firmas de abogados demandantes que lideran el litigio federal multi-distrito de Roundup o los casos representativos de California seleccionados para juicio, y aquellos que representan el 95% de los casos actualmente listos para juicio, y establecen valores y parámetros clave para guiar la resolución del restante de las reclamaciones a medida que avanzan las negociaciones”.

Además, “la resolución pone en marcha un mecanismo para resolver de manera eficiente posibles futuras demandas. La compañía efectuará un pago de U$S8.800 millones a U$S9.600 millones para resolver los litigios actuales de Roundup incluyendo una asignación con la que se espera cubrir reclamos no resueltos y de U$S 1.250 millones, para apoyar un acuerdo colectivo por separado, con el fin de abordar potenciales futuros litígios”.

El acuerdo colectivo de Roundup según informo, “estará sujeto a la aprobación del juez VinceChhabria del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. Las resoluciones fueron aprobadas de manera unánime por el Consejo de Administración de Bayer y el Consejo de Supervisión con la aportación de su Comité Especial de Litigios. Los acuerdos no contienen la admisión de responsabilidad o irregularidad”.

“Primero y, ante todo, el acuerdo de Roundup™ es lo correcto en el momento adecuado para poner fin a un largo periodo de incerteza para Bayer”, sostuvo Werner Baumann, Director del Comité Ejecutivo (CEO) de Bayer. “Esto resuelve la mayoría de las demandas actuales y pone en marcha un mecanismo claro para el manejo de riesgos de potenciales litigios futuros. Es financieramente razonable visto en comparación a los significativos riesgos financieros de litigios continuados de varios años y los impactos asociados a nuestra reputación y nuestro negocio. La decisión de resolver el litigio de Roundup nos permite enfocarnos totalmente en proveer salud y alimentación”.

Además, -indicó- “devolverá la conversación acerca de la seguridad y utilidad de los herbicidas a base de glifosato al terreno regulatorio y al ámbito completo de la ciencia”.

“Los acuerdos de Roundup™ están diseñados como una resolución constructiva y razonable a un litigio único”, ha dicho Kenneth Feinberg, mediador de oficio para las conversaciones del acuerdo.

“Los acuerdos separados e independientes de las demandas actuales son únicos y un reconocimiento a Bayer. El progreso significativo realizado hasta la fecha, que excede las tasas de participación inicial de otros procedimientos de resolución de demandas, proporciona una sólida estructura que permitirá a las partes llevar al cierre los actuales litigios de Roundup™ a su debido tiempo.

La resolución en varios pasos de Roundup incluye diversos elementos. Los acuerdos resolverán la gran mayoría de los actuales litigios de tribunales federales y estatales de EE.UU., incluyendo tanto las demandas presentadas como las partes que han contratado abogados pero que aún no han presentado demandas en los tribunales. A aquellos incluidos en el acuerdo se les requerirá que desestimen los casos o aceptar no presentarlos. El rango de 8.800 millones de USD$ a 9.600 millones de USD$ cubre tanto acuerdos ya firmados como aquellos que se encuentran bajo negociación.

También refleja el hecho de que el número de reclamantes que son elegibles para recibir una compensación en virtud de estos acuerdos no se conocerá hasta que el proceso de demandas esté en marcha. Las reclamaciones aún sujetas a negociación consisten en gran medida a casos generados por publicidad en TV y para los cuales los despachos de abogados de los demandantes han proporcionado poca o ninguna información sobre la condición médica de sus clientes, y/o casos representados por despachos de abogados con muy pocos casos.

Los tres casos que han ido a juicio – Johnson, Hardemany Pilliod– continuarán a través del proceso de apelaciones y no estarán cubiertos por el acuerdo. Es importante para la compañía continuar con estos casos dado que las apelaciones proporcionarán orientación legal en el futuro. En un tribunal de apelación, el gobierno de EE.UU. expresó su apoyo específico a los argumentos de la compañía, afirmando que las reclamaciones de advertencia de la ley estatal en el litigio de Roundup entran en conflicto con la ley federal de EE.UU., que no requiere incluir advertencia de cáncer, y deben ser descartados. Esta semana, un juez federal de California ha considerado que la evidencia científica no respalda el requisito de la Proposición 65 de ese estado de incluir una advertencia de cáncer para los herbicidas a base de glifosato, una decisión que refuerza los argumentos de la compañía en el juicio.

Los posibles casos futuros se regirán por el acuerdo colectivo que está sujeto a la aprobación judicial. El acuerdo incluye el establecimiento de un conjunto de posibles demandantes futuros y la creación de un Panel Científico del Acuerdo Colectivo independiente. El Panel Científico del Acuerdo Colectivo determinará si Roundup™ puede causar linfoma non-Hodgkin’s (LNH), y si es el caso, a qué niveles de exposición mínimos. Los materiales que examinados por el Panel Científico del Acuerdo Colectivo que Bayer tenga permiso para revelar o que estén en dominio público, serán publicados en un sitio web de acceso público.

Tanto los demandantes como la compañía estarán sujetos a la resolución del Panel Científico sobre esta cuestión de causalidad general, sacando esta decisión del entorno del jurado y devolviéndola a manos de científicos expertos. Si el Panel Científico determina que no existe una conexión causal entre Roundup™ y el LNH, los miembros de la demanda conjunta no podrán reclamar lo contrario en cualquier litigio futuro contra la compañía. Se espera que la resolución del Panel Científico lleve varios años. A los miembros de la demanda conjunta no se les permitirá proceder con demandas contra Roundup™ previos a la resolución del Panel Científico, y no pueden reclamar daños punitivos. La financiación acordada está limitada a 1.250 millones de USD$ y apoyará la investigación sobre el tratamiento del LNH, los programas de diagnóstico del LNH en áreas desatendidas y la cobertura de la asistencia a los miembros de la demanda conjunta que desarrollan LNH antes de la determinación del Panel Científico del Acuerdo Conjunto y son elegibles según la necesidad de asistencia durante ese período.

La compañía dijo que antes de decidir llegar a un acuerdo, consideró la opción de continuar litigando los casos de Roundup™. En la evaluación de riesgos de la compañía, los posibles resultados negativos de litigios adicionales, incluyendo más publicidad y un número creciente de demandantes, más de veinte juicios por año y resultados inciertos del jurado, y los impactos asociados a reputación y negocio, probablemente excederían sustancialmente el acuerdo y los costes relacionados.

“Tomando en consideración las diferentes opciones, estoy convencido que este plan proporciona una solución amplia y razonable a los problemas complejos y controvertidos presentados por este litigio”, ha afirmado el abogado John Beisner, asesor del Consejo de Supervisión de Bayer, experto en demandas colectivas que lidera Skadden, Arps, Slate, Meagher&FlomLLP’sMassTorts, Insurance and ConsumerLitigationPracticeGroup.

Con el apoyo del asesor externo, John Beisner y el Comité de Litigios, el Comité de Supervisión ha seguido de cerca el litigio de Roundup™, así como el de dicamba y el litigio de PCB y ha asesorado el Comité de Dirección en estos asuntos. El Consejo de Supervisión está de acuerdo de manera unánime con el Consejo de Dirección que estos tres acuerdos se han tomado en el mejor interés de nuestra compañía y de nuestros grupos de interés” ha dicho, NorbertWinkeljohann, Presidente del Comité de Supervisión de Bayer.

Baumann ha añadido: “Nuestra compaña está fundada en el bienestar de nuestros clientes. Como compañía basada en la ciencia, comprometida con la mejora de la salud de las personas, tenemos gran simpatía por cualquier persona que sufra una enfermedad, y entendemos que busquen respuestas. Al mismo tiempo, el robusto cuerpo de conocimiento científico indica que Roundup™ no causa cáncer, y por ello, no es responsable de las enfermedades alegadas en esos litigios. Respaldamos firmemente nuestros herbicidas a base de glifosato, que se encuentran entre los productos más rigurosamente estudiados de su clase y cuatro décadas de ciencia respaldan su seguridad y que no son cancerígenos.” De hecho, en su Decisión Provisional de Revisión del Registro, emitida en enero, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. concluyó de manera precisa que “no identificó ningún riesgo para la salud humana derivada de la exposición a glifosato.”

“Clientes, incluidos agricultores y otros profesionales que dependen de herbicidas a base de glifosato para su subsistencia, no verán ningún cambio en la disponibilidad Roundup a consecuencia de los acuerdos”, indicaron.

Mientras tanto, Bayer ofrecerár más opciones a los clientes y anunció el año pasado la inversión de aproximadamente 5.000 millones de euros a lo largo de los próximos años para desarrollar métodos adicionales para el manejo de malas hierbas como parte de un enfoque integrado de agricultura sostenible.

Dicamba

Segúnse informo, Bayer “también ha anunciado un acuerdo colectivo para resolver el anteriormente mencionado litigio sobre la dispersión de dicamba que implica un presunto daño a los cultivos. La compañía pagará un total de 400 millones de USD$, para resolver el litigio multi-distrito pendiente en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito del Este de Missouri y reclamaciones para el año de cosecha 2015-2020. Para los fines de recoger, se exigirá a los reclamantes que presenten pruebas de daños al rendimiento de los cultivos y pruebas de que se debió a dicamba. La compañía espera una contribución por parte de su coacusado, BASF, en este acuerdo.”

“El único caso de dispersión de dicamba en ir a juicio – BaderFarms – no está incluido en esta resolución. La compañía cree que el veredicto de BaderFarms es inconsistente con la evidencia y la ley y continuará con las mociones posteriores al juicio recursos judiciales y una apelación, si es necesario”, indicó.

Añadió que “la empresa está resolviendo los casos de dispersión de dicamba pendientespara concentrarse en las necesidades de sus clientes”.

Resolución del litigio de PCB

Bayer también ha anunciado “una serie de acuerdos para resolver casos que representan la mayor parte del litigio de la compañía con respecto a la exposición PCB en agua. Monsanto fabricó legalmente PCB hasta que cesó su producción en 1977. Un acuerdo establece una colectividad que incluye a todos los gobiernos locales con permisos de la agencia ambiental norteamericana (EPA) que involucran descargas de agua deterioradas por PCB. Bayer pagará un total de U$S650 millones a esos demandantes, que estará sujeto a la aprobación del tribunal”.

Al mismo tiempo, “la compañía ha firmado acuerdos separados con los Procuradores Generales de Nuevo México, Washington y el Distrito de Columbia para resolver demandas similares de PCB. Para estos acuerdos, que son independientes del acuerdo colectivo, Bayer realizará pagos que en su conjunto será un total de U$S 170 millones”.

La compañía comunico que “se espera que los pagos relacionados con los acuerdos comiencen en 2020. Bayer actualmente supone que la salida potencial de caja no excederá U$S 5.000 millones en 2020 y de U$S 5.000 millones en 2021; el saldo restante se pagaría en 2022 o posteriormente. Con el fin de financiar estos pagos sujetos a tratamiento fiscal, Bayer puede hacer uso de la liquidez excedente existente, los futuros flujos de caja libre, los ingresos de la desinversión de la división de salud animal y una emisión adicional de bonos que proporcionará flexibilidad en la gestión de los pagos de los acuerdos, así como los próximos vencimientos de deuda”.