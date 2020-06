El programa de Lizy Tagliani dejará de salir al aire en Telefé

24/06/2020 - 21:02 Pura Vida

La multiplicación de casos positivos de coronavirus entre miembros del equipo de producción de Lizy Tagliani y algunos invitados que pasaron por “El Precio Justo”, como Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese, motivaron a Telefé a suspender las repeticiones del programa y a ocupar su horario con la imbatible telenovela, “Avenida Brasil”, que también es una reiteración, y que se veía solo el fin de semana.

Este cambio se producirá a partir del lunes 29 de junio. De esta manera, la novela brasileña convivirá con “Juntos podemos lograrlo”, “Y tú quién eres?: Esto pasó” y “El noticiero de la gente”, aunque todavía no están los horarios confirmados.

Ayer, fue el propio Miguel Ángel Cherutti (63) quien confirmó en “Informados de todo” que fue diagnosticado como portador de Covid-19.

“Me shockeó un poco. Estoy shockeado. Ahora tengo que esperar cinco días. Soy asintomático, de eso no hay dudas porque yo no sentí nada, fiebre ni nada por el estilo. Me siento bárbaro. Ahora hay que controlar a mi esposa y a mi hijo Santino, que también están bien. Yo estoy en un lugar aislado totalmente”, contó el humorista sin poder ocultar su profunda angustia.

Más tarde, reflexionó sobre su participación en “El Precio Justo”, adonde se contagió. “Me cuidé mucho. Yo soy muy positivo, pero estas cosas me bajonean, soy muy sensible. Es por mi hijo y mi mujer, que quiero que estén bien... Estuve tres meses encerrado y solo salí para ir al programa. Estoy muy cerca del canal y por eso accedí a ir. Por la buena onda que siempre tienen ellos conmigo y porque uno se gana un manguito. Me shockeó porque yo no sentía nada y estaba esperando resultado negativo...”, admitió.

Por su parte, Belén Francese, quien también visitó el ciclo que Lizy Tagliani condujo en vivo hasta el pasado 15 de julio, está preocupada por la posibilidad que existe de que haya contagiado a su madre.

“Lamentablemente Faby (su pareja) y yo estamos con Covid-19. Estoy en shock, con un poco de miedo, a nadie le gusta enfermarse y menos de algo que no se conoce”, escribió la actriz en sus redes sociales.

Y continuó sobre los sentimientos que le despertaron la confirmación del coronavirus en ella y su novio: “Angustia y una mezcla de sentimientos, pero más que nada con miedo por mi mamá, porque la vi el viernes 12. Recen por ella. Los quiero mucho. Gracias a todos por estar pendientes. Cuídense mucho”, remarcó.

Como se recordará el primer positivo lo dio un productor de “El Precio Justo” que había trabajado hasta el 12 de junio. Luego llegó el resultado de la propia Lizy Tagliani y de la “Floppy Cucú”, la asistente de la conductora.

Ahora, el que espera el resultado del hisopado es Pachu Peña, quien también asistió como invitado al programa de Telefé. “Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado ayer, martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero esta mañana (por ayer) empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefe y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana (por hoy)”, aclaró Peña a La Nación. Y comentó sobre su estado de salud: “Me siento bien de salud, no tengo ningún síntoma de nada y estoy aislado desde hace 12 días. Según el protocolo, no tengo contacto con mi familia, como solo, estoy solo en un cuarto. Es grave si se filtró el resultado de mi hisopado”, manifestó. Como consecuencia, el humorista deberá esperar unas horas.

Ya suman 15 los contagiados en las grabaciones del programa de entretenimientos que dejó de salir preventivamente al aire; y en la lista figuran 11 técnicos.

Por otra parte, quienes también estuvieron en el piso del ciclo de Telefé, son José Chatruc, Silvina Escudero, Manuela Viale, Noelia Marzol, Naira Awada, Gustavo Conti, Florencia Otero, Gabo Usandivaras y Romina Giardina. Todos ellos aguardan el resultado de sus respectivos tests. l