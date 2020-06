Kany García sentó a diez amigos en “Mesa para dos”

24/06/2020 - 21:42 Pura Vida

La popular artista puertorriqueña Kany García acaba de lanzar “Mesa para dos”, un álbum que nació sin planificación, que construyó de la mano de diez amigos de distintos puntos de Latinoamérica durante el aislamiento y que cristaliza, con sonidos pop, las emociones que afloran en la pandemia.

El séptimo disco de estudio de la cantante y compositora, cuyo primer sencillo “Lo que en ti veo” tiene al argentino Nahuel Pennisi y está disponible en las redes sociales, cuenta además con las participaciones de Camilo, Carlos Vives, Pedro Capó, Carlos Rivera, Mon Laferte, Reik, Catalina García (Monsieur Periné), Goyo (Chocquibtown) y Leiva.

“Es maravilloso poder conectar con diez amigos y mostrar una paleta de colores bien distinta. Fue reunir a todos mis amigos extraños en una fiesta, en la que si yo no hubiese sido el puente ellos probablemente no habrían compartido”, contó la artista, de 37 años, en charla con Télam.

Galardonada en cinco oportunidades con el gramófono de los Grammy Latino, la música confiesa que se trató de un disco sin planificación: “Es como si tuvieras varios hijos y decidís no quedar embarazada de nuevo, pero de pronto estás de seis meses y te acabás de enterar”.

¿Cómo surgió la idea de invitar a Nahuel Pennisi?

Fue el último en entrar en el álbum y el primer sencillo en salir.. El plan era defender una canción en solitario y ya tenía elegido el artista que iba a ejecutar el instrumento, pero mi productor me preguntó si había escuchado lo nuevo de Nahuel, y cuando escuché el nombre me generó una sensación por dentro... Había hecho una fiesta, mi lista de invitados, tenía a un gran amigo al que quería mucho y a medianoche se acerca alguien y me pregunta por qué no lo invité... Eso me pasó. Soy muy fan de su música, lo quiero mucho. En la canción, grabó las guitarras e hizo las voces, y fue maravilloso tenerlo de alguna manera conmigo.l