El Comercio estima que “como piso” caerán 100 mil negocios en los próximos meses

25/06/2020 - 00:12 Economía

Los comerciantes esperan que al menos 100.000 negocios de todo el país no vuelvan a abrir luego de que se supere la pandemia de coronavirus Covid-19. Así lo afirmó Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien pidió además atención sobre el efecto económico de las medidas de aislamiento social. “Somos respetuosos del dolor de los familiares de la gente que falleció, pero también hay que entender que una empresa que quiebra, fallece, no se vuelve a abrir y son puestos de trabajo que no se vuelven a generar”, dijo.

En declaraciones a Radio La Red, señaló que las proyecciones que surgen de encuestas mensuales son preocupantes.

“En ese marco del 20% al 25% de empresas cerradas podemos hablar de 100.000 comercios cerrados como piso en los próximos meses, y todo depende de la duración de toda esta tragedia. Va a ser muy difícil el día después porque así como dijimos que había que proteger tantas vidas como sea necesario también había que ser muy cuidadosos de no destruir la economía”, dijo Grinman.l