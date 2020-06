Ricardo Centurión: “De Boca se comunicaron para ver cuál era mi situación”

25/06/2020 - 01:25 Mundo Boca

El volante ofensivo Ricardo Centurión, hoy en Vélez pero cuyo pase pertenece a Racing, confirmó ayer que hubo un contacto con Boca Juniors y reconoció que le gustaría tener una nueva chance en el club del que además es hincha.

‘De Boca se han comunicado gente cercana a Román para ver la situación de mi contrato con Racing. Estoy tranquilo. Si se da, lo tomo porque es el momento y si no lo tomaré como son cosas de la vida’, afirmó ‘Ricky’.

‘El hincha de Boca y el dirigente actual, sabe lo que siento por el club. No hace falta hablar demasiado. Siempre digo que con Boca tengo una cuenta más y un cariño grande. Me puso contento que Blanco diga que me negociaría con Boca, pero por la actitud que tuvo. Con Román tenemos excelente relación. Me invitó a su casa y me abrió las puertas. Jugamos al fútbol. Esas cosas se guardan para toda la vida. Tenemos la mejor’, confesó en diálogo con Radio Rivadavia.

‘Yo quiero que se resuelva mi futuro. Me hará bien un año más en Argentina, sea Vélez, Racing o donde toque. Primero quiero estar en el país, y luego pensar en volver a un fútbol competitivo como el europeo. Portándome bien, con los ojos cerrados y los dientes apretados, no lo digo de canchero, voy a dar qué hablar’, dijo “Centu”.

‘Estamos a la espera de lo que va a pasar con la cuarentena. Es un virus al que le tengo respeto. Tengo varios conocidos que están infectados y también sé de mucha gente que no la está pasando bien. Hay que ser prudente. Estoy bien, haciendo ejercicios en mi casa por la mañana y cumpliendo con las rutinas. Pese a todo, nunca va a ser mismo que entrenar en una cancha. No sé cuándo se volverá a entrenar. Dudo que pueda ser en julio, pero ojalá así sea. Aunque nos hayamos entrenado en nuestras casas, creo que necesitaríamos más de un mes para hacer una pretemporada. Que físicamente estemos bien, no significa que con la pelota estemos bien’, cerró.l