Lanzini y las ganas de Otamendi de ir “Millo”

25/06/2020 - 01:43 Mundo River

Hace rato que Nicolás Otamendi viene enviando señales riverplatenses desde Inglaterra. Pese a que no realizó las Divisiones Inferiores en River, y que estuvo siempre muy vinculado a Vélez (club que lo formó), su deseo es vestir la camiseta blanca y roja. Esta vez, las ganas fueron manifestadas a traves de Manuel Lanzini, ex “millonario” y actual futbolista del West Ham de la Premier League.

“¿Convencer a mi amigo del Manchester City de ir a River? Ja. Él tiene unas ganas bárbaras y siempre me lo dice. Pero bueno, no depende de él solo”, comentó en charla con “FM Concepto”.

No es la primera vez que lo vinculan al defendor de la Selección Argentina con el “Millonario”: su representante, Martín Sendoa, hace un tiempo lo saludó al jugador con una foto juntos en las inmediaciones del Monumental y, cuando cumplió 32 años, la torta del festejo tenía el escudo de River en ella.

Lanzini recordó su paso por River y lamentó el no haber podido coincidir con el “Muñeco”.

“Hablé con Gallardo las veces que fui a ver a River y estuve en Argentina. Pero él no me seducía para volver, entendía mi situación de jugador, porque él también estuvo en el fútbol de afuera. Ojalá que en un futuro me dirija y lo ideal sería que sea en River. Si no se da, que sea en otro lado. Me quedó esa espina”.l