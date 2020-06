Real Madrid quedó complicado

25/06/2020 - 01:46 Deportivo

Real Madrid, con Gabriel Deck en el plantel, cayó sorpresivamente ante Morabanc Andorra por 91 a 75 y complicó sus chances de clasificación a las semifinales de la Liga Endesa, cuya fase final se está jugando en la ciudad de Valencia.

El alero santiagueño volvió a ingresar en la formación inicial y terminó jugando 11 minutos y 37 segundos, en los que convirtió 6 puntos (2 de 4 en dobles, 0 de 1 en triples y 2 de 2 en libres), capturó 5 rebotes y entregó 2 asistencias.

“Hemos estado mal en concentración e intensidad y ellos muy bien, con muchas ganas y por eso se han llevado el partido. Ahora, hay que esperar a los partidos que quedan y ver qué resultados hay. Tenemos que preparar el último partido y salir con más intensidad. Vamos a tener que mejorar la concentración”, declaró “Tortuga”, al término del encuentro.

También fue titular Facundo Campazzo, que aportó 18 puntos, 6 asistencias, 4 robos y 2 rebotes en 32 minutos. El base armador cordobés ratificó el gran momento personal que atraviesa, pero ayer quedó claro que el aspecto colectivo está por encima del invididual.

Por su parte, Nicolás Laprovíttola jugó 7 minutos y 21 segundos y terminó sin puntos, pero con 1 rebote y 1 asistencia.

Real Madrid se jugará el pasaje mañana contra Casademont Zaragoza, pero además deberá estar pendiente de lo que ocurra entre Herbalife Gran Canaria y Valencia Basket.

El conjunto “merengue” podría lograr el primer puesto si vence al Zaragoza y Gran Canaria derrota a Valencia. Y también podría quedar eliminado si pierde su partido o si gana y Valencia supera a Gran Canaria.

La jornada de ayer se inició con la victoria de Casademont Zaragoza (sin chances de clasificación) ante Gran Canaria por 85 a 76, con una destacada actuación de Nicolás Brussino.

El escolta santafesino (hermano de Juan Ignacio) convirtió 20 puntos, repartió 4 asistencias y tomó 9 rebotes en 33 minutos en cancha y terminó como el goleador del encuentro.

Zaragoza consiguió su primer triunfo en el torneo y ahora tiene una registro de un éxito y tres caídas, ya casi sin chances de semifinales, al tiempo que Canaria quedó con 2/2.

La jornada se cerró con el triunfo de Valencia por 94 a 90 sobre San Pablo Burgos, con destacadas actuaciones de Mike Tobey y Aaron Doornekamp. Los valencianos reaccionaron tras estar 18 puntos abajo y celebraron una victoria que les permitió acceder al liderazgo en el Grupo B

El resultado fue un alivio para Real Madrid, que hubiese quedado eliminado en caso contrario.

Para hoy

La fase final de la Liga Endesa continuará hoy con la quinta y última fecha del grupo B, en la que se definirá el segundo semifinalista.

La programación es la siguiente: Joventut Badalona vs. Kirolbet Baskonia (Luca Vildoza), a las 10.30 (hora argentina); Unicaja Málaga vs. Bilbao Basket, a las 13.30; Barcelona (Leandro Bolmaro) vs. Iberostar Tenerife, a las 16.30.l