Cayó el Brubank y generó pánico entre sus clientes

25/06/2020 - 02:17 Economía

El Brubank, el banco digital liderado por el ex CEO de Citibank Juan Bruchou, presentó durante las últimas horas graves problemas de funcionamiento.

Además de impedir el acceso a los usuarios, quienes pudieron entrar a sus cuentas vieron sus balances en 0 (cero), así como transferencias ‘fantasma’ y acreditaciones que no hicieron.

Las denuncias contra estos ‘vaciamientos de cuenta’ no tardaron en llegar a las redes sociales, donde cientos de usuarios publicaron sus capturas con la pantalla de error, quejas hacia la entidad y hasta memes.

‘Detectamos un error. Todos nuestros equipos están trabajando para solucionarlo lo más rápido posible’, se leyó en las redes sociales de Brubank. No obstante, miles de usuarios del banco postearon capturas de pantalla de sus cuentas bancarias con errores en las operaciones y en el saldo.

Todo esto se dio en un contexto donde el servicio de atención del banco digital promete atención diferencial que los bancos tradicionales pero su sistema de respuesta puede tardar horas y hasta día.

‘Me sacaron $3500 de mí cuenta Brubank. Me aparecen 2 transferencias que no hice, pero no me figuran los datos de la persona a quién se le transfirió la plata. Espero una solución’, se queja un usuario en Twitter.

‘Se produjo un inconveniente en un proceso y nuestro equipo estuvo este tiempo trabajando para corregirlo. Queremos agradecerles la confianza y disculparnos por la demora en restablecer el servicio’, escribieron desde el Brubank en sus cuentas oficiales.

Según se difundió en las últimas horas, el problema surgió porque habilitaron al banco digital a recibir el IFE por parte del gobierno. Ante la avalancha de usuarios, el sistema no resistió y tuvo una falla crítica.

Con la aparición de estos problemas, los usuarios afectados se preguntaron sobre el respaldo que tiene el banco digital y si podrán recuperar nuevamente el dinero que desapareció de sus cuentas. l