Echan a un futbolista por los videos hot que subía junto a su novia influencer

Mirko Antonucci tiene 21 años y es jugador de la Roma. Allí es donde deberá volver después de que el Vitória de Setúbal, equipo de la primera división de Portugal, decidiera rescindirle de forma su contrato. El motivo no fue su bajo rendimiento, sino lo que hacía el joven italiano cuando estaba fuera de la cancha, en especial en las redes sociales.

Al parecer, la gota que colmó el vaso fueron las imágenes subidas de todo que publicó en su cuenta de Tik Tok junto a su novia después de la derrota de su equipo contra Boavista.

"El jugador tiene que ser jugador del Vitória de Setúbal 24 horas al día, por respeto al club, a los aficionados y a lo que representa", afirmó Julio Velázquez, el DT español del club en una conferencia de prensa en la que comunicó la determinación de prescindir de Antonucci.

"Mirko Antonucci ya no es un jugador en Vitória. Se le comunicó a su club local, Roma, que el préstamo termina ahora y que ya no contamos con el jugador, sobre todo por respeto a los fanáticos y la historia del club y para todos quienes trabajan día a día para representar a este equipo con la mayor responsabilidad y dignidad", detalló.

Antonucci tiene uno 90.000 seguidores en Instagram, donde no para de subir fotos y videos junto a su pareja, la influencer italiana Ginevra Lambruschi, quien tiene más de medio millón de followers.

Juntos comparten imágenes sugerentes, algo que no gustó demasiado en Vitoria de Setúbal y apresuró su retorno a Roma. Dolido, el mediocampista ofreció su disculpa pública en Instagram.

"Este mensaje es para decir que soy plenamente consciente de los errores que he cometido. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se han sentido ofendidos: aficionados, club, entrenador, colegas. Voy a dejar las redes sociales y a partir de ahora sólo me verás sudar el jersey de Vitoria de Setúbal hasta la última gota", avisó.