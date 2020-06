El “Ruso” Ribolzi salió en defensa del “Apache” con encendidas críticas hacia Jorge Bermúdez y Raúl Cascini

25/06/2020 - 22:34 Mundo Boca

Jorge Ribolzi, ex jugador de Boca, salió a bancar a Tévez y criticó duramente a Bermúdez y Cascini por sus declaraciones. Fue en Twitter donde el futbolista que jugó en Boca entre 1976 y 1981 (durante la era dorada del Toto Lorenzo) hizo su primer descargo. “Muchachos, si creen que es ex jugador, término que no comparto, en los vestuarios cara a cara. ¡¡¡No al Periodismo!!!”, le apuntó al “Patrón” y al “Mosquito”.

Lejos de quedarse ahí, el “Ruso” salió a hablar en radio unos minutos después y volvió a marcarles el error a los dos hombres del consejo de Román. “Lo que dijeron fue muy inoportuno. Es feo sentirse uno como ex jugador. Creo que es bastante violento, entre comillas, para uno que lo recibe y que viene de una persona que está trabajando ahí y que fue compañero. Al jugador le tienen que ser frontal, son cosas que tenés que sentarte cara a cara, decir lo que sentís y punto. No pasarlo por un reportaje”, dijo en Closs Continental. Y siguió: “Son frases que si las pensás dos minutos no las decís”.

Por esa situación, parece estar en duda la continuidad de Tévez, aunque para Ribolzi no: “Es un tipo fuerte, ha pasado cosas difíciles. Son cosas que seguramente le hayan molestado, pero lo que puede pasar es una reunión entre ellos para decirse las cosas. No creo que vaya más allá de su continuidad”.l