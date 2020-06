Necaxa contrató a Passerini y desistiría de Herrera

25/06/2020 - 22:36 Deportivo

El delantero argentino Lucas Passerini se transformó ayer en nuevo futbolista de Necaxa, de México, por una temporada a préstamo desde Cruz Azul. El atacante jugó 6 partidos y anotó 2 tantos en la pasada edición de la Liga MX con el equipo de la capital mexicana.

Passerini, de 25 años, surgió en Quilmes (2014) y luego pasó por Comunicaciones (2015), Estudiantes de Buenos Aires (2026-17), Tigre (2017) y Sarmiento de Junín (2017-18).

El delantero también vistió las camisetas del Guaraní (Paraguay) y Palestino (Chile), donde convirtió 16 goles en 30 encuentros (2019).

En Necaxa, Passerini compartirá dupla ofensiva con Maximiliano Salas (ex All Boys), de anterior paso por el O’Higgins chileno.

La noticia de la contratación de Passerini cayó muy bien en Central Córdoba, porque Necaxa tenía en carpeta a Jonathan Herrera, goleador del Ferroviario en la pasada Superliga.

Herrera era el “plan B” que la dirigencia mexicana tenía en caso de no prosperar lo de Passerini, por lo que de esta manera desistiría de contratarlo y así la entidad del barrio Oeste tendría un competidor menos en su búsqueda por retener al delantero. De todas formas, la continuidad de Herrera en Central Córdoba sigue siendo complicada. Es que Deportivo Riestra, dueño de su pase, insiste en venderlo. El Ferro no estaría en condiciones de poder hacer uso de la opción de compra (350.000 dólares por el 50% de la ficha) y busca negociar otro préstamo, pero dependerá de que no aparezca otro interesado en comprar el pase.l