Ortiz: “Buscaremos gente que tenga hambre de gloria”

26/06/2020 - 00:33 Deportivo

El próximo martes 30 de junio vencerán los contratos de casi la totalidad del plantel de Mitre. Sin embargo, aún no hay muchas definiciones con respecto a lo que será el nuevo equipo. Para definir quienes continúan y quienes no, el entrenador Hernán Ortiz se tomará el máximo tiempo posible.

“Estamos esperando que terminen los vínculos contractuales y luego evaluaremos. Iremos puesto por puesto, lo hablamos mucho con Guillermo (Raed, el presidente) y la idea es tener dos titulares por puesto”, dijo el “Indio” en diálogo con Noticiero 7. “Chicos como José María Ingratti o José Luis Torres hoy son una realidad y veremos que otros se pueden sumar. Buscaremos gente con hambre de gloria, con compromiso, y así armar un equipo competitivo. La competencia interna es la que te lleva a conseguir cosas importantes. No podemos equivocarnos, estoy muy ilusionado con muchas ganas de comenzar a trabajar”, añadió.

Ortiz advirtió que el mercado estará más lento que lo habitual a causa de la pandemia. Y destacó la seriedad de Mitre en el aspecto económico, lo que le posibilitará convencer a los jugadores de que vengan.

“El tema económico es muy difícil, hay que ver con qué presupuesto contarán los clubes. En eso quiero felicitar a Guillermo, ya que es una persona que cumple lo que promete y eso será una herramienta para convencer a algunos jugadores que vengan a Mitre. Es un club cumplidor con una infraestructura muy linda para desarrollar un trabajo importante. Eso nos deja tranquilos a nosotros, porque si algo se destaca del club es que siempre se manejó con seriedad con respecto a lo económico”, señaló el DT Aurinegro.

Ortiz se encuentra en La Plata, ciudad bastante afectada por el coronavirus, y considera que para la vuelta al fútbol habrá que esperar un poco más.

“El resto del país no vive lo que vivimos acá, creo que hasta que no pase el invierno no habrá posibilidades. Sería muy bueno volver a entrenar, pero sin sobrepasar las medidas del gobierno, que hasta ahora fueron acertadas”, finalizó el ex entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. l