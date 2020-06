Miguel Cortijo participó del documental Ferro 1985

26/06/2020 - 01:03 Deportivo

Miguel Alberto Cortijo tuvo una participación especial en el primer capítulo de Campeones de Liga, denominado “Ferro 1985”, que se emitió el sábado pasado por las plataformas de Facebook Live y Youtube de La Liga Naciona.

El episodio estreno también contó con la participación de Diego Maggi, Javier Maretto y Gabriel Darrás.

Miguel Cortijo fue uno de los referentes de ese plantel que dirigía León Najnudel.

A lo largo del documental, los protagonistas fueron recordando el comienzo de la competencia, la participación de los extranjeros, la figura de León Najnudel y Timoteo Griguol, las finales, Ferro como institución más allá del básquet y anécdotas de aquel año tan importante para el conjunto de Caballito.

“La verdad me encantó, me pareció muy emotivo. Son imágenes que no están en todos lados. Volver a recordar algunas cosas con Gabriel (Darrás) y con Diego (Maggi), me volví a reír un rato. Viví muchas cosas muy fuertes ahí en el club”, dijo Javier Maretto al ser entrevistado en el Instagram Live de la cuenta oficial de La Liga Nacional ayer por la tarde.

Mañana se emitirá el segundo capítulo, denominado “Atenas 1990”. El conjunto cordobés, dirigido por Walter Garrone y con Marcelo Milanesio, Luis González y Germán Filloy como figuras, barrió en la final a Sport Club de Cañada de Gómez.l