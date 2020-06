Alberto Fernández anunció el endurecimiento de la cuarentena hasta el 17 de julio

26/06/2020 - 17:20 País

El problema está en el AMBA y que hay que hacer un esfuerzo más", dijo hoy el presidente Alberto Fernández, en un mensaje grabado en el que anunció una nueva extensión de la cuarentena. Fernández estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como en los últimos anuncios.

"Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena. Es el único remedio que conocemos, de lo que estamos enamorados es de la vida y por eso la cuidamos tanto y por eso nos pesa tanto ese número trágico de 1.000 personas que dejaron de estar entre nosotros", aseguró el Jefe de Estado.

"Llevamos mucho tiempo desde que anunciamos que había un virus en la Argentina. Llevamos muchos días de lucha y de hacer frente a esto", dijo Fernández al inicio del mensaje. "Según una encuesta, uno de cada cinco argentinos no está a favor del confinamiento. Todos los argentinos hubiésemos querido no tener que aislarnos. También hubiésemos querido que la economía estuviese funcionando mejor de lo que estaba funcionando", agregó el mandatario.

"El coronavirus es un enemigo muy difícil, que no sabemos cuándo lo derrotamos. Hoy se transmite a una velocidad más rápida desde el inicio. Aumentó la circulación y eso permite la transmisión del virus. Hoy, prácticamente el 97% de los casos que se detectan se da en el AMBA. En los últimos 20 días, en el AMBA los casos aumentaron 140%, y los fallecidos un 98%", dijo.

Luego, Fernández agregó que el esfuerzo realizado hasta el momento no fue en vano, y que sirvió para mejorar el sistema de salud. "Necesitábamos ganar tiempo para que nuestro sistema de salud esté mejor y pueda atender a todos los argentinos", dijo.

"Si no lo hubiésemos hecho, todo hubiese sido más grave. Quiero que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, sino con la enfermedad. El problema es la pandemia, no la cuarentena. Estamos cuidando la vida, la economía se deteriora, pero se recupera. Pero los 1000 muertos no los recuperamos", agregó.

Por otro lado, el mandatario destacó las consecuencias negativas de la cuarentena. "Esto de prolongar tiene una consecuencia económica y yo lo sé. Pero Alberto Fernández nunca se enamoró de la cuarentena, es el único remedio que hay para la pandemia", justificó.

Finalmente, Fernández indicó que "el problema está en el AMBA" y que "hay que hacer un esfuerzo adicional" en esa área. "Por dos razones: para preservar la salud de quienes viven allí y para ser solidarios con el resto del país", dijo Fernández.

En este sentido, el Presidente dijo: "Vamos a volver a cerrar el AMBA para que la circulación disminuya, se disminuyan los contagios y se acelere la desocupación de camas. Hay que aislar al AMBA del resto del país". Y anunció una serie de medidas:

"El trasporte público quedará limitado a los servicios esenciales. Son 24 actividades las que podrán seguir funcionando. El día lunes todos los que trabajen en servicio esenciales deberán renovar su autorización".

"El día miércoles vamos a pedirle a todos que se queden en sus casas y solo salgan para aprovisionarse".

"Algunas industrias seguirán funcionando, las que están en parques industriales y los que producen con fines de exportación. El empleo público vamos a frenarlo".

"El IFE vamos a darlo por una tercera vez en el AMBA, en el Chaco y tal vez alguna otra zona".

"Los comerciantes y profesionales independientes tienen la posibilidad de acceder un crédito a tasa cero en los bancos. Está garantizado por el Estado. Sé que no es lo que todos quisiéramos, pero sirve para hacer esto más llevadero".

"Vamos a intensificar el cuidado y la detección del virus con el plan Detectar".

"Vamos a mejorar la capacidad de diagnóstico médico porque vamos a poder utilizar los tests más rápidos".